Жизни еще 13 человек унес COVID-19 в Новосибирской области

За прошедшие сутки в Новосибирске и области коронавирусом заболели 281 человек. Для сравнения, вчера заболевших COVID-19 за сутки в регионе было на 13 человек больше.

По данным оперативного штаба на утро 24 октября в Новосибирской области зарегистрировано 68 718 случаев коронавируса, в том числе у 6 429 детей. 52 967 пациентов полностью выздоровели (+45 за сутки).

Скончались еще тринадцать пациентов: мужчины в возрасте 57 лет, 62 года, 72 года, 80 лет, 84 года, 87 лет и женщины в возрасте 52 года, 60 лет, 61 год, 63 года, 68 лет, 80 лет, 83 года. Всего в регионе от коронавируса умерли 3 287 человек.

В инфекционные стационары региона с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 3 054 пациента, в том числе 42 ребенка. В отделениях реанимации находятся 310 человек. На ИВЛ – 48 пациентов.

Вчера стало известно, что мэр Новосибирска Анатолий Локоть заболел коронавирусом.

В Красноярском крае коронавирус за сутки выявили у 573 человек, 22 человека умерли от COVID-19. В Омской области коронавирус подтвердился у 427 жителей. Это максимальная цифра в регионе с начала пандемии COVID-19.

В Алтайском крае за прошедшие сутки зарегистрировано 415 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровели 82 пациента, 20 человек умерли от COVID-19. В Кузбассе выявлено 267 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 5 человек скончались. Число заразившихся коронавирусной инфекцией в Томской области за минувшие сутки выросло на 149 человек.

Для усиления борьбы с коронавирусной инфекцией в Новосибирской области в дополнение к основному колл-центру службы 124 правительство региона открыло новый пункт, в котором будут работать еще 100 операторов.

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