Новосибирский инвестор намерен восстановить здание главной достопримечательности Омска

В Омске готовятся к очередному конкурсу на реконструкцию исторического здания, которое входит в состав корпусов Омской крепости. Новосибирский инвестор выразил готовность купить здание, отреставрировать его и открыть в нем современные общественные бани. Эту информацию «Континенту Сибирь» подтвердили в Агентстве развития инвестиций Омской области.

Инвестпроект «Бутик-отель и современные общественные бани» может реализовать в Омске новосибирский инвестор. Его имя пока не разглашается, но известно, что предприниматель заинтересован в восстановлении исторического здания-памятника на улице Партизанская, 5 при условии приобретения объекта в собственность. «Инвестор иногородний, из Новосибирска, восстанавливает объекты культурного наследия. В настоящее время у него сеть общественных бань именно в объектах культурного наследия в Новосибирске и Томске», – цитирует директора департамента имущественных отношений мэрии Омска Дмитрия Махиню «Омскрегион».

Один из основных игроков рынка элитных общественных бань в Новосибирске – Денис Левин. Его компании реализуют в Новосибирске такие успешные «банные» проекты, как «Паровозовъ», «Мыловар» и «Федоровские бани». Весной этого года стало известно, что Денис Левин совместно с ГК «Мета» намерены восстановить здание-памятник «Гороховские склады» в Томске и разместить в нем общественные бани высшего разряда.

«Континент Сибирь» направил вопросы Денису Левину, однако на момент публикации новости ответ получен не был. В ГК «Мета» нашему изданию сообщили, что у них нет инвестпроекта в Омске.

Несмотря на то, что омские власти рассказали о том, что инвестор для восстановления одного из зданий Омской крепости найден, судьба аварийного строения будет решаться на торгах, в которых сможет принять участие любой желающий.

Недавно стало известно, что мэрия Новосибирска в следующем году планирует передать частным инвесторам муниципальные бани.