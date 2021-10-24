В конце недели генеральный секретарь российского отделения международной организации по охране архитектурных памятников Docomomo Николай Васильев провел авторскую экскурсию для московских туристов, интересующихся эпохой советского конструктивизма в Новосибирске. «Континент Сибирь» узнал подробности двухдневного визита делегации, а также насколько реально заинтересовать соотечественников новосибирской архитектурой.

Авторский тур «Новосибирск: советская столица Сибири» включал посещение ряда объектов в центре города, в том числе здания оперного театра, «Дома с часами», а также улицы Богдана Хмельницкого («Красная горка»), Академгородка и ВАСХНИЛ. Как пояснил «Континенту Сибирь» Николай Васильев, группу в Новосибирск собирали с конца лета. Архитектор не стал раскрывать стоимость тура, заметив, впрочем, что на недельную поездку в Турцию с системой «все включено» могло бы хватить. Эксперт полагает, что интерес людей, приехавших в Новосибирск, пусть и достаточно специфический, не массовый, но именно этим подобные туры особо ценны.

Справка. Docomomo-Россия является национальной секцией Docomomo International — международной неправительственной организации, полное название которой — «Международная рабочая группа по документации и консервации зданий, достопримечательных мест и объектов градостроительства Современного движения». Она была основана в 1988 году в Голландии как профессиональная организация, связанная с изучением и защитой архитектурного и градостроительного наследия модернизма. Сотрудничает с ЮНЕСКО.

Как пояснил собеседник издания, он был в Новосибирске несколько раз, а потому с архитектурой города неплохо знаком. Более того, ему, как специалисту в области раннего строительства СССР, город особо близок: эпоха конструктивизма сформировала его центральный облик, большая часть наиболее ярких объектов расположена рядом друг с другом, в пешей доступности. Васильев не стал драматизировать по поводу внешнего облика всех объектов и необходимости их реставрации, отметив, что большая их часть (по крайней мере, в крупных городах – «КС») находится примерно в одном состоянии: их капитально ремонтировали в 1970-х-1980-х годах. Исключение составляют маленькие поселения, где на ремонт денег не хватало и сорок лет назад. Новосибирск, к счастью, эта участь миновала, однако «Дом с часами», по мнению эксперта, в реставрации все же нуждается.

«Этот объект может стать визитной карточкой, куда можно и нужно было бы приезжать сразу из аэропорта, чтобы понять суть Новосибирска, – полагает эксперт. Он отмечает, что реставрация подобного рода здания на его глазах уже проводилась в Москве — было набито достаточно много «шишек» и потрачено порядка полумиллиарда рублей.

К слову, Васильев не в первый раз проводит «архитектурные туры». Он ездит по различным городам уже восемь лет, однако в Новосибирске в рамках подобного визита побывал впервые. По его словам, на такую дальнюю поездку решаются далеко не все интересующиеся. По этим же причинам часто и регулярно ему приходится ездить в Иваново, Нижний Новгород, в ближайших планах – поездка в Самару.

Эксперт также отметил еще одну особенность Новосибирска, которая привлекает и экскурсовода, и его делегацию: здесь большая часть объектов конструктивизма до сих пор функционирует в той роли, которой планировалась при строительстве. Жилые дома остались таковыми, банк также никуда не делся, как и НГАТОиБ. Впрочем, эксперт не забыл упомянуть и ряд существенных для архитектуры города потерь: снесенные здания бывшего кинотеатра «Металлист», магазина «Ветеран», полностью измененная улица Инская, и еще несколько отдельно стоящих объектов, которые когда-то были жилыми домами в центре города.

Историк архитектуры и инициатор создания в «Доме с часами» музея конструктивизма Олег Викторович в рамках тура помог Васильеву в экскурсии по объекту, который он курирует. Викторович проникся поездкой Васильева, и в первую очередь потому, что тот поддержал возможную реставрацию «Дома с часами». По словам собеседника «Континента Сибирь», имея поддержку такого авторитетного в профессиональных кругах архитектора, можно надеяться, что дом все же сумеет попасть в федеральный перечень объектов, нуждающихся в реконструкции. Викторович также отметил, что московский эксперт поддержал идею обсуждения на федеральных площадках возможной реставрации наиболее ценных объектов эпохи конструктивизма, в том числе и «Дома с часами» в Новосибирске.

Напомним, «Дом с часами» — жилой объект, возведенный в стиле конструктивизма в 1931-1934 годах. Судьба старейшего здания обсуждается местными экспертами не первый год. Пока поддержка реконструкции объекта ведется в основном в разговорах на различных встречах и совещаниях, как городского, так и регионального уровня. Викторович надеется, что совсем скоро разговоры начнут реализовываться в делах. Васильев же заметил, что в ближайшее время нужно обсуждать не только объекты тридцатых годов, а то, что было построено в середине прошлого века и позже. Впрочем, подобные дебаты на региональном уровне уже ведутся несколько лет по различным поводам: например, «Красной Горке» на Богдана Хмельницкого и улицы Станиславского.