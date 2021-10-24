В Новосибирске демонтировали скандальную выставку у киноцентра «Победа»

Новосибирцев возмутила фотовыставка у кинотеатра «Победа», посвященная падению Берлинской стены. В подписях под фотографиями горожане увидели упрек в агрессии Советского Союза по отношению к гражданам Германии. Вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова пообещала на своей странице в социальных сетях, что впредь выставочные проекты будут проходить обязательное согласование с городом.

Выставку, приуроченную к годовщине падения Берлинской стены, организовало консульство Германии в Новосибирске и Немецкий федеральный фонд исследования диктатуры при содействии немецких газет Die Welt и Bild. Новосибирцы были возмущены тем, что организаторы умолчали о том, почему была воздвигнута Берлинская стена. А в трактовке истории, которую было видно по подписям к фотографиям, увидели упрек в том, что Советский Союз, якобы, насаждал диктатуру в Германии. Выставка обсуждалась в соцсетях, вышло несколько публикаций на Яндекс.Дзене.

«Нахожусь в полном недоумении и глубоком возмущении фактом организации выставки об истории Берлинской стены, размещенной возле кинотеатра Победа. Фотографии на стендах содержат прямой упрек в адрес СССР — авторы жалуются на «диктатуру» Советского Союза… Я, как гражданин изучающий историю своей страны, не могу уразуметь, как эта безнравственная выставка появилась в центре Новосибирска – города трудовой доблести. Почему позволили представителям Германии выставить эту «грязь» в отношении нашего государства? Немцы что, забыли, что у них 27 миллионов на совести?! Они забыли, как уничтожали наш народ, сжигали детей и глумились над гражданами нашей великой страны – Советского Союза? Я не могу понять, где было Министерство культуры города и области, где была мэрия Новосибирска? Я беспредельно возмущен уровнем цинизма и гнусности тех, кто организовывал эту выставку. Убежден, что за проведение этой кощунственной выставки ответственны как представители Германии, так и новосибирские власти, допустившие ее организацию в центре города. В качестве достойного ответа предлагаю мэрии Новосибирска провести выставку об ужасах фашизма», – написал на своей странице в Facebook 23 октября первый заместитель председателя Заксобрания Новосибирской области Андрей Панфёров.

В этот же день вице-мэр – начальник департамента культуры, спорта и молодежной политике Анна Терешкова на своей странице в Facebook сообщила, что до сих пор порядок размещения выставок на площадке у киноцентра «Победа» не был регламентирован, выставка не получала никаких согласований с органами муниципальной власти Новосибирска. И после возмущения горожан была демонтирована.

«Учитывая данную ситуацию департамент культуры, спорта и молодежной политики договорился с руководством Центра Победа об обязательном согласовании с городом не только культурно-массовых мероприятий, но и выставочных проектов независимо от принадлежности территории их размещения», – отметила Анна Терешкова.

Напомним, новый генеральный консул ФРГ в Новосибирске был назначен в декабре 2020 года.