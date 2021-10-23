Дело экс-руководителя новосибирского «Сибагротехнопарка» передали в суд

Прокуроры направили в суд уголовное дело, возбужденное в отношении экс-директора входившей в региональный сельхозкластер компании «Сибагротехнопарк». Бывшему топ-менеджеру вменяют умышленную невыплату зарплаты работникам.

Как сообщили в прокуратуре Новосибирской области, уголовное дело по части второй ст. 145.1 УК РФ (Невыплата заработной платы) было возбуждено по результатам проверки.

Она показала, что руководитель «Сибагротехнопарка» перечислял деньги компании контрагентам вместо того, чтобы платить зарплату своим работникам. В итоге предприятие оказалось должно более 700 млн рублей 19 работникам.

Напомним, в августе текущего года сама компания «Сибагротехнопарк», входящая в ассоциацию «НовосибирскАгроМаш» и работающая в структуре ведущего новосибирского разработчика сельхозтехники — холдинга «Сибирский Агропромышленный Дом», была признана банкротом.

Согласно данным Rusprofile, учредителями зарегистрированного в Краснообске «Сибагротехнопарка» выступают ООО «Сибагролизинг» и бизнесмен Сергей Никитин. На сайте компании указано, что научно-производственная компания ООО «Сибагротехнопарк» была создана в 1992 году с целью внедрения передовых разработок ученых Сибирского отделения Росельхозакадемии.