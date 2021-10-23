«Легендарный-Северный» в Новосибирске взяли на контроль

Застройка территории вокруг бывшего городского аэропорта Северный обещает стать прецедентом для новосибирского строительного рынка. Впервые комплексное освоение большой территории иногородним застройщиком берется под контроль областных и городских депутатов. Такое решение было принято 21 октября на заседании рабочей группы, которую возглавил первый заместитель председателя правительства Новосибирской области Владимир Знатков. «Континент Сибирь» узнал подробности совещания в правительстве.

Рабочая группа, которой предстоит внести ясность, как без ущерба для Новосибирска развивать территорию рядом с бывшим городским аэропортом, была создана по инициативе 20-ти новосибирских депутатов всех уровней: от муниципального до Госдумы. Еще в сентябре от них были направлены письма в адрес губернатора Новосибирской области Андрея Травникова и мэра Новосибирска Анатолия Локтя с просьбой приостановить выдачу разрешений на строительство на территории бывшего аэропорта «до детальной проработки решений по социальному обеспечению и транспортной доступности для будущих жителей территории».

Среди подписавших обращение депутатов есть немало представителей строительной отрасли: ГК «Стрижи» – Илья Поляков, Екатерина Шалимова, Степан Сафонкин и Игорь Украинцев, «Энергомонтаж» – Андрей Каличенко и Иван Сидоренко, «КПД-Газстрой» — Евгений Покровский, ЖК «Да Винчи» – Вячеслав Илюхин.

Причиной беспокойства депутатов стала информация о том, что компания «СДС-Финанс» (входит в ХК «Сибирский деловой союз») получила разрешение на строительство многоквартирных домов в ЖК «Легендарный-Северный». Анонсируя проект на своём сайте, застройщик сообщил, что общая территория комплексной застройки составляет 215 гектаров и подразумевает концепцию «город в городе». Только на первом этапе будет возведено 255 тыс. кв. м жилья на участке в 35 га.

Освоение одной из самых больших земельных площадок в Новосибирске вызвало массу вопросов у новосибирских депутатов. Например, как равный по численности населения городу Бердску микрорайон будет обеспечен транспортной доступностью, инженерной и социальной инфраструктурой? Подробно, что в первую очередь волнует народных избранников, «Континент Сибирь» рассказал в материале «Что стоит за письмом новосибирских депутатов-застройщиков». Тогда же нашему изданию в компании «СДС-Финанс» сообщили, что разработали и согласовали проект планировки территории в соответствии с генпланом Новосибирска. И, например, 4 га в проекте отведены под объекты социальной инфраструктуры (детские сады на 290 мест, среднеобразовательная школа на 1225 мест и поликлиника на 700 посещений). Кроме того, в компании отметили, что в перспективе «предусматривается развитие улиц Жуковского и Красного проспекта с выходом на существующие жилые массивы, что обеспечит хорошую транспортную доступность как для проектируемого жилого комплекса «Легендарный-Северный», так и для строящихся и существующих жилых комплексов, разгрузив при этом Мочищенское шоссе».

Однако эта информация не удовлетворила новосибирских депутатов, среди которых крупные новосибирские застройщики. Для них очевидно, что заложенные в генплане города тезисы, которые еще не нашли отражения в бюджетах города и области, не подкреплены соответствующими решениями, поэтому их можно считать всего лишь декларацией о намерениях. Новосибирские застройщики по собственному опыту знают, что строительства школ, детских садов и поликлиник в новых жилых микрорайонах приходится ждать годами. Также годы уходят на то, чтобы построить новые дороги и развязки. В результате застройщики вынуждены за свой счет возводить социальные объекты и дороги, чтобы хоть как-то обеспечить людям комфортное проживание.

Судя потому, что рабочую группу для проработки проекта развития транспортной и социальной инфраструктуры в районе бывшего аэропорта Северный возглавил первый зампред регионального правительства Владимир Знатков, обеспокоенность депутатов вероятно разделяет и губернатор области. В рабочую группу вошли депутаты Законодательного собрания Новосибирской области, председатели профильных комиссий Совета депутатов Новосибирска и представители общественных организаций.

Как рассказал «Континенту Сибирь» заместитель председателя комитета по строительству, ЖКК и тарифам Заксобрания области Евгений Покровский, на первом заседании «Владимир Михайлович [Знатков] достаточно подробно разбирался с каждым вопросом, поднятым депутатами». Большинство вопросов, по словам Евгения Покровского, относилось не столько к застройщику, сколько к руководству города, которое выдало разрешение на строительство. Депутаты выступили с предложением на следующем заседании рабочей группы заслушать всех участников процесса – от руководства мэрии до руководителей профильных департаментов, чтобы они рассказали, о сроках и источниках финансирования социальной и дорожно-транспортной инфраструктуры в районе.

«Мы не против того, чтобы город развивался, чтобы строились новые микрорайоны. И у нас нет сомнения, что через год-два будут построены новые красивые дома. Проблема в том, что у нас нет ответов, как будет обеспечена жизнедеятельность людей. Когда будут построены дорожные развязки? Поскольку строительство школ и детских садов ложится на плечи городского бюджета, а поликлиник – областного, хотелось бы понимать, есть ли они в планах исполнительной власти? Мы хотим услышать ответ, что социальные объекты будут внесены в план, например, на 2024 или 2025 год. Нужно понимать, как будет осуществляться водо- и электроснабжение. Хочется все это знать заранее, а не потом, когда жители будут жаловаться на то, что живут не в комфортных условиях. А они будут жаловаться. Пойдут к своим депутатам с вопросом: куда вы смотрели, почему разрешили?», – отметил Евгений Покровский. По его мнению, по-хорошему, рабочей группе надо было собираться до того, как началось строительство ЖК «Легендарный-Северный». «Это не один и не два дома, которые могли бы быть незамеченными. Когда застраивают десятки гектаров земли и планируют большие объемы заселения, это вызывает вопросы у всех жителей города. Им далеко не безразлично, что будет в северной части Новосибирска», – уверен Евгений Покровский.

По словам председателя комиссии по городскому хозяйству Совета депутатов Новосибирска Игоря Кудина, приступать к реализации глобального для города проекта, не поняв, как будет решаться вопрос дорожной и транспортной инфраструктуры, не дальновидно. «Если ничего не предусмотреть заранее, то город встанет в пробку по Красному проспекту в направлении Мочищенского шоссе от цирка. Это направление уже сегодня перегружено. Наша задача – не допустить образования «бутылочного горла» на въезде в город с северной стороны. Кроме того, у нас нет понимания, как будет развиваться социальная инфраструктура. Поэтому на рабочей группе было принято решение, что вопрос о комплексной застройке территории рядом с бывшим городским аэропортом будет рассмотрен на комиссии по градостроительству, куда мы пригласим как представителей профильных департаментов мэрии Новосибирска, так и застройщика», – рассказал «Континенту Сибирь» Игорь Кудин.

Председатель комиссии по градостроительству горсовета Сергей Трубников в свою очередь в беседе с нашим изданием отметил, что впервые комплексное развитие территории в Новосибирске берется под системный контроль со стороны областной и городской представительной власти. «Застройка нашего города требует именно системного контроля. Это должно стать правилом для всех строителей, кто заходит на новые територии или реконструирует старые. Перед началом освоения земельного участка необходимо разрабатывать его мастер-план, который охватывает экономические, социальные и пространственные аспекты развития, содержит необходимые управленческие механизмы для реализации целей и задач. Очень важно, что это публичный документ, согласованный с горожанами, бизнесом и властью, что позволяет обеспечить преемственность решений и принципов. Мастер план поможет предусмотреть те проблемы, которые могут возникнуть, а также их решение, еще на стадии проектирования. Покажет людям, как будет развиваться территория, где будут зоны отдыха, спортивные или культурные объекты, где будут учиться дети, развитие дорожной инфраструктуры. Ведь транспортная составляющая играет огромную роль для комфортного проживания граждан, это нельзя забывать. Задача нашей комиссии – помогать бизнесу и стимулировать развитие города, но в рамках четких правил, которые должны работать прежде всего на то, что бы Новосибирск развивался не хаотично, а цивилизованно по современным критериям. Нужна коммуникация между всеми участниками процесса – застройщиком, общественностью, правительством, мэрией, Советом депутатов, Заксобранием. И такая системная, продуманная во всех аспектах работа даст свой результат», – выразил уверенность Сергей Трубников.

Комитет по строительству, ЖКК и тарифам Заксобрания Новосибирской области также не собирается стоять в стороне. По словам Евгения Покровского, вопрос о комплексной застройке территории вокруг бывшего аэропорта Северный будет рассмотрен на заседании комитета, куда пригласят представителей мэрии Новосибирска и застройщика. «Нас не устроят ответы о том, что планируется. Нам нужно знать, когда планируется, а также источники финансирования. Если застройщик готов, как мы, вложиться в строительство социальных объектов и дорог, пусть расскажет, в чем его участие, какова его доля в решении этих вопросов», – отметил Евгений Покровский.

По информации «Континента Сибирь», в ближайшее время «СДС-Финанс» будут направлены приглашение на комиссию по градостроительству Совета депутатов Новосибирска и вопросы, которые беспокоят депутатский корпус. Очередное заседание комиссии намечено на вторую декаду ноября.