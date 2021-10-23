Пожар в здании правительства Красноярского края ликвидирован

Александр Корнев
 
Миниатюра для: Пожар в здании правительства Красноярского края ликвидирован
Фото пресс-службы ГУ МЧС по Красноярскому краю

Пожар, произошедший рано утром в субботу в здании правительства Красноярского края, ликвидирован. Об этом сообщили в пресс-службе краевого главка МЧС.

По данным МЧС, информация об инциденте поступила на пульт дежурных служб в половине шестого утра по местному времени.

Как сообщили в пресс-службе Законодательного собрания Красноярского края, пожар произошел на четвертом этаже административного здания, где располагаются кабинеты депутатов краевого парламента.

Площадь возгорания составила 60 кв. м. Ближе к половине десятого утра поступила информация о том, что огонь полностью потушен. Погибших и пострадавших нет. Сейчас выясняются причины пожара, а также оценивается ущерб от него.

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