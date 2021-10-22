Студенты СИУ РАНХиГС уходят на удаленку из-за коронавируса

Студенты Сибирского института управления — филиала РАНХиГС (СИУ РАНХиГС) переходят на дистанционное обучение из-за коронавируса. Соответствующий приказ подписал 21 октября и.о. директора института-филиала Егор Алексеев.

«Приказываю: на период с 25 октября 2021 года по 13 ноября 2021 года (включительно) организовать учебный процесс для обучающихся очной, очно-заочной и заочной форм обучения по направлениям подготовки, специальностям высшего образования — программ бакалавриата, специалитета, магистратуры, подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре с применением дистанционных образовательных технологий (далее – ДОТ)», — указано в документе.

Уточняется, что работники из числа профессорско-преподавательского состава будут проводить занятия через Microsoft Teams согласно расписанию, графику учебного процесса. Для студентов, проживающих в общежитиях филиала, не имеющих технической возможности обучаться с применением ДОТ, руководство учреждения организует индивидуальные рабочие места в учебном корпусе.

Приказ также обязывает обучающихся, проживающих в общежитиях СИУ РАНХиГС, ежедневно проходить мониторинг температуры тела.

Отметим, по данным сайта РАНХиГС, в связи со сложной эпидемиологической обстановкой в Москве и в соответствии с рекомендациями региональных властей руководство учреждения приняло решение о переводе образовательного процесса в московском кампусе РАНХиГС в дистанционный формат. Мера будет действовать с 25 октября по 7 ноября.

Уточняется, что решение об изменении формата обучения в филиалах учреждения принимается в зависимости от эпидситуации в регионе.

При этом министерство образования РФ порекомендовало перевести студентов на дистанционную форму на период нерабочих дней из-за коронавируса. Соответствующий приказ был размещен на сайте министерства 22 октября.

«В связи с введением нерабочих дней по всей стране вузы вправе предусмотреть обучение студентов в форме самостоятельной работы или с использованием дистанционных технологий», — сообщает ведомство в официальном телеграм-канале.

Напомним, президент России Владимир Путин объявил нерабочими дни с 30 октября по 7 ноября из-за ухудшения ситуации с коронавирусом.

За последние сутки в Новосибирской области выявили 282 случая заражения коронавирусом. В региональном министерстве здравоохранения сообщают о росте числа пациентов с тяжелым течением COVID-19, 20 октября в области были зафиксированы суточные максимумы по заболеваемости и смертности от коронавируса.

В Новосибирской области действует обязательная вакцинация отдельных категорий граждан. За неделю со дня введения новой меры темпы вакцинации в регионе выросли в три раза.