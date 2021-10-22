Школьники Тувы на неделю раньше уйдут на каникулы из-за COVID-19

Из-за ситуации с COVID-19 каникулы школьников Тувы начнутся на неделю раньше. Они продлятся с 25 октября по 7 ноября, сообщил глава республики Владислав Ховалыг на своей странице в социальных сетях.

Глава Тувы подчеркнул, что в республике идет рост заболеваемости коронавирусом. За последние сутки из 70 заболевших COVID-19 в регионе больше половины — дети. За один день коронавирусную инфекцию выявили у 39 несовершеннолетних.

«Ситуация становится тревожной, нам важно не допустить ухудшения, чтобы не нависла угроза локдауна. Ради здоровья наших детей принял решение о том, что каникулы для школьников начнутся на неделю раньше и продлятся с 25 октября по 7 ноября. Подчеркиваю, это нужно для стабилизации эпидемиологической обстановки, чтобы не подвергать детей опасности, а не для свободного времяпрепровождения», — отметил Владислав Холываг.

По данным регионального управления Роспотребнадзора, всего с 1 января в республике зарегистрировали 13 225 случаев заражения COVID-19, от заболевания умер 231 человек. Вакцинации от коронавируса подлежит 80% взрослого населения — 165 720 жителей республики. По последним данным, в регионе привились первым компонентом препарата от COVID-19 118 828 человек, завершили курс вакцинации 85 206 жителей.

Напомним, с 1 ноября в Туве вводится система QR-кодов для посещения отдельных организаций. Так, под ограничения попали объекты спорта, культуры, общественного питания и МФЦ. Отметим, ввести QR-коды также планируется в Новосибирской, Омской областях, Алтайском крае, Хакасии, Красноярском крае.

Из-за ухудшения ситуации с коронавирусом президент России Владимир Путин объявил нерабочими дни с 30 октября по 7 ноября. По данным SuperJob, новую меру поддержали 56% жителей страны.