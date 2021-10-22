Руководители Газпромбанка и Новосибирской области обсудили финансирование социальных и транспортных проектов

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников провел в Москве рабочую встречу с председателем правления Газпромбанка Андреем Акимовым. Основной темой стало создание в регионе социальной и транспортной инфраструктуры в том числе с применением механизмов ГЧП и концессий.

Газпромбанк уже участвует в финансировании четвертого моста через Обь и концессии по строительству семи поликлиник. Также в ходе встречи стороны рассмотрели реализацию проектов строительства инфекционной больницы, студенческого кампуса на территории Новосибирского государственного университета и других совместных проектов в сфере любительского, юношеского, а также спорта высших достижений.

Из ближайших шагов – создание банковских карт с индивидуальным дизайном для Лиги любительского хоккея Новосибирска.

Напомним, В 2018 году Газпромбанк и Новосибирская область заключили соглашение о сотрудничестве, в том числе в реализации инвестиционных проектов с использованием механизмов государственно-частного партнерства, включая транспортные и социальные проекты.

На сегодняшний день «Западно-Сибирский» филиал включает 10 офисов в Новосибирске и удаленную точку обслуживания в Куйбышеве. По итогам 2020 года Банк занимает 25% рынка корпоративного кредитования.

Банк также развивает проектное финансирование в области жилищного строительства, и работа с застройщиками региона будет активизирована. В рамках 214-го федерального закона уже профинансировано 22 жилищных проекта на общую сумму 7,1 млрд рублей. Введено в эксплуатацию 7 жилых домов общей площадью 122 тысячи кв. м, строится еще 15 жилых домов общей площадью 151 тыс. кв. м.