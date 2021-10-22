Инфляция продолжает обгонять все ожидания: Центробанк повысил ключевую ставку сразу на три шага

22 октября совет директоров Банка России принял решение в шестой раз подряд повысить ключевую ставку. В этот раз она была повышена сразу на 75 б.п., до 7,50% годовых. Причиной такого решения стала высокая инфляция, значительно превышающая прогноз Центробанка.

Вклад в инфляцию со стороны устойчивых факторов остается существенным в связи с более быстрым расширением спроса по сравнению с возможностями наращивания выпуска. Баланс рисков для инфляции значимо смещен в сторону проинфляционных и это может привести к более продолжительному ее отклонению вверх от цели в 4%. По итогам 2021 года она ожидается в интервале 7,4–7,9%.

Оперативные индикаторы в третьем квартале свидетельствуют о продолжающемся росте экономической активности при некотором замедлении его темпов. Вместе с тем в ряде отраслей усилились ограничения со стороны предложения. Их сдерживающее влияние на деловую активность может вырасти в условиях ужесточения противоэпидемических мер.

При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом ЦБ допускает возможность дальнейших повышений ключевой ставки на ближайших заседаниях Совета директоров. Решения будут приниматься с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте, а также оценки рисков со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков. По прогнозу ЦБ, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4–4,5% в 2022 году и в дальнейшем будет находиться вблизи 4%.

На предыдущем заседании регулятор также принял решение повысить ключевую ставку, но всего на 25 б.п., до 6,75%. Но перед этим ставка была повышена сразу на 1% – это случилось 30 июля.