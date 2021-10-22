В Новосибирске возобновилось возведение долгостроя  ЖК «Рихард»

В Новосибирске заключили договор о возобновлении строительства проблемного дома ЖК «Рихард», сообщает пресс-служба прокуратуры Новосибирской области.

В Новосибирске возобновили возведение долгостроя по улице Зорге, 279/4. Объект входит в ЖК «Рихард».

«Совместными усилиями прокуратуры Кировского района г. Новосибирска, мэрии города Новосибирска, регионального Минстроя и членов ЖСК возобновлено строительство проблемного объекта, в возведение которого вложили денежные средства обманутые дольщики», — указано в сообщении.

Отметим, договор генерального подряда о продолжении строительства был заключен 29 сентября между ПК «ЖСК «Рихард 279/4» и ООО «Промстрой».

По данным пресс-службы ведомства, в настоящее время на объекте проводятся работы по благоустройству, восстановлению электротехнического оборудования, подготовке к запуску отопления.

Уточняется, что прокуратура осуществляла надзорное сопровождение возобновления строительства дома, организовала взаимодействие членов правления ЖСК с мэрией, региональным министерством строительства и ресурсоснабжающими организациями, а также проконтролировала сроки выдачи разрешительных документов.

Напомним, сдать в эксплуатацию ЖК «Рихард» застройщик ООО «НСК Девелопмент» планировал в 2015 году. Комплекс состоит из восьми 17-этажных домов. В 2019 году в отношении руководства компании было возбуждено уголовное дело по части 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). По данным правоохранителей, от действий «НСК Девелопмент» пострадали свыше 400 дольщиков, а также мэрия Новосибирска, которая приобрела в ЖК квартиры для переселения людей из аварийных домов.

Отметим, летом текущего года муниципалитет потребовал признать несостоятельным ООО «НСК Девелопмент». Сумма исковых требований составила 42,7 млн рублей.