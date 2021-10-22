Судебные приставы подвели итог первого года работы совместного проекта с минцифры

Судебные приставы Новосибирской области подвели итоги работы в первых трех кварталах. С начала года общая сумма взысканной задолженности выросла на 17% по сравнению с девятью месяцами 2020 года. И не последнюю роль в этом сыграл совместный проект с министерством цифрового развития, запущенный в прошлом году.

«Всего за девять месяцев взыскано почти 11 млрд рублей. Для сравнения, за аналогичный период прошлого года сумма взысканной задолженности составляла 9,1 млрд рублей», – прокомментировал главный судебный пристав региона Эдуард Бабков в пресс-центре ТАСС 22 октября.

По его словам, особую роль в улучшении качества работы сыграл совместный проект с минцифры, которое помогло ФССП создать особый раздел на портале «Госуслуги». «На нем можно найти подробную информацию по всем исполнительным производствам, – пояснил Эдуард Бабков. – Если запрос отправляет сам должник, достаточно указать номер производства. Если стороннее лицо, по доверенности, требуется также документ, подтверждающий его полномочия».

С 1 сентября текущего года сервис делегирования полномочий был расширен также и для юридических лиц. Руководитель организации может доверить контроль за ходом исполнительного производства любому сотруднику с подтвержденной учетной записью на «Госуслугах».

Результатом внедрения данного сервиса стало то, что число запросов в ФССП с целью разрешения конфликтов за последний год выросло на треть. С начала года служба получила 657 тысяч обращений только из Новосибирской области, что на 150 тысяч больше, чем за аналогичный период прошлого года.

По словам главного судебного пристава, положительная динамика отмечается на фоне общего роста полученных приставами исполнительных документов. Их число по итогам девяти месяцев 2021 года превысило 1,1 млн, что на 15% больше, чем за первые девять месяцев 2020 года. В целом за указанный период в пользу физических лиц взыскали более 937 млн рублей, в пользу юридических лиц — 3,7 млрд рублей. Свыше 3,6 млрд рублей было перечислено в государственный бюджет.