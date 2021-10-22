На стройплощадке нового ЛДС в Новосибирске начали монтировать мачты наружного освещения

Монтаж мачт наружного освещения стартовал на площадке возведения многофункциональной ледовой арены в Новосибирске. На стройку также начали поставлять вентиляционное оборудование, сообщили в правительстве региона 22 октября.

Как рассказали в областном правительстве, мачты наружного освещения будут расположены по всей окружности спорткомплекса. Высота каждой составит 30 метров, всего их будет установлено 14.

Кроме того, на стройплощадку начали поставлять вентиляционное оборудование. Как подчеркнули в правительстве региона, оно отвечают всем современным требованиям, в том числе экологическим, а также санитарно-гигиеническим, эксплуатационным и противопожарным.

По информации министерства строительства Новосибирской области, на новой ледовой арене по проекту будет установлено более 130 вентиляционных систем. Оборудование изготовлено российским производителем инновационной климатической техники, который считается одним из ведущих в стране.

Согласно графику, генеральный подрядчик ООО «ЭлинАльфа» продолжает работы по созданию теплового контура здания. Сейчас завершается укладка профлиста на основной арене, проводятся работы по утеплению и укладке фальцевой кровли на малых аренах и устанавливаются стеклопакеты. Также ведётся работа с системами отопления, вентиляции и водоснабжения.

Кроме того, на стройплощадке прошла выездная вакцинация рабочих от коронавируса.

Минстрой региона жёстко следит за выполнением графика работ. В настоящее время на объекте организован ежедневный мониторинг строительства, проходит еженедельный оперативный штаб под руководством губернатора Новосибирской области Андрея Травникова.

Напомним, в октябре рабочие приступили к устройству основания ледового корта арены и возведению билетных касс.

Ранее также сообщалось о том, что на стройплощадке нового новосибирского ЛДС упала автовышка.