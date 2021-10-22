282 случая заражения COVID-19 выявили за сутки в Новосибирской области

За минувшие сутки в Новосибирской области выявили 282 новых случая заражения COVID-19.

По данным оперштаба, за минувшие сутки от заболевания скончались шестнадцать жителей региона в возрасте от 53 до 95 лет (днем ранее — 17). За все время пандемии в Новосибирской области от коронавируса умерли 3 265 человек.

В инфекционных стационарах региона с диагнозом COVID-19 или подозрением на него находится 3 021 пациент, в том числе 43 ребенка. В отделениях реанимации лечатся 312 человек, аппарат ИВЛ требуется 48 пациентам.

За сутки коронавирус подтвердился у 282 человек. Всего в регионе зарегистрировано 68 143 случая COVID-19, 52 770 пациентов полностью выздоровели.

В Алтайском крае за последние сутки выявили 401 случай заражения COVID-19, от заболевания скончались 20 человек. В стационарах находятся 3 780 пациентов с COVID-19, еще 423 лечатся от вирусной пневмонии. Тяжело переносят заболевание 808 жителей края, 288 пациентов находятся на аппаратах ИВЛ.

В Кузбассе зарегистрировано 252 случая заражения коронавирусом, за сутки от заболевания скончались пять человек. В стационарах и на домашней двухнедельной изоляции находятся 13 686 жителей региона, медицинскую помощь получают 1 395 пациентов с диагнозом COVID-19.

Напомним, накануне в Новосибирской области зафиксировали суточные максимумы по заболеваемости и смертности от коронавируса. Заболевание выявили у 291 жителя региона, умерли семнадцать человек.

С 12 октября в Новосибирской области действует обязательная вакцинация отдельных категорий граждан от коронавируса. В случае отказа от прививки или нарушения сроков иммунизации сотрудник организации будет отстранен от работы или переведен на дистанционный режим, а руководителя обяжут оплатить штраф. За неделю со дня введения новой меры темпы вакцинации в регионе выросли в три раза.

Отметим, с 8 ноября в Новосибирской области начнет действовать система QR-кодов для посещения массовых мероприятий и некоторых организаций. Такую меру также введут, в частности, в Омской области, Красноярском крае, Туве, Хакасии и Алтайском крае.