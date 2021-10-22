Первый замгубернатора Новосибирской области проконтролировал работу детского онкогематологического отделения областной больницы

В Новосибирской области подвели первые итоги работы на новом месте детского онкогематологического отделения областной больницы — в сентябре оно переехало в областной центр из помещений в Краснообске, где сейчас проводится ремонт. Работу отделения оценил первый вице-губернатор региона Юрий Петухов, посетивший медучреждение 22 октября.

Мощная лаборатория со всеми видами диагностики, детская хирургическая служба, оборудованное досуговое пространство – после переезда из Краснообска полностью выстроена работа детского онкогематологического отделения областной больницы. 22 октября первый заместитель губернатора Новосибирской области Юрий Петухов проконтролировал организацию деятельности отделения детской онкологии и гематологии.

Развитие системы здравоохранения – приоритетное направление в деятельности правительства региона.

«Сегодня, общаясь с пациентами и работниками отделения, убедился, что здесь обеспечен высокий уровень оказания медицинской помощи. С главным врачом мы обсудили перспективы дальнейшего развития отделения. Мы будем и дальше работать над улучшением условий пребывания маленьких пациентов и их родителей», – отметил Юрий Петухов.

Детское отделение гематологии и онкологии переехало на время ремонта из Краснообска в Новосибирскую областную клиническую больницу 16 сентября. Его разместили в помещениях бывшего перинатального центра, куда было перевезено всё оборудование и переведён медицинский персонал.

«Мы переехали максимально оперативно – в течение месяца практически выстроен новый раздел работы больницы. Самое главное, что удалось сохранить практически весь коллектив – почти 30 человек сотрудников детского онкогемотологического центра сегодня являются сотрудниками областной клинической больницы. Очень важно для ребятишек, для мам, что их доктора и медицинские сестры рядом, – отметил главный врач больницы Анатолий Юданов. – Технологии и возможности областной больницы позволяют проводить любую консультацию, осмотр узкого специалиста, любой вид обследования – лабораторного, диагностического, в самый короткий промежуток времени».

На базе областной клинической больницы работает мощная лаборатория со всеми видами диагностики, в том числе лучевой – это УЗИ экспертного класса, компьютерный томограф и МРТ. В учреждении также действует детская хирургическая служба и есть возможность проводить практически любые диагностические исследования в круглосуточном режиме.

В начале октября Новосибирскую область посетили специалисты ФГБУ «НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачёва» минздрава России во главе с генеральным директором, доктором медицинских наук, профессором Галиной Новичковой. Как сообщалось, новый детский корпус новосибирской областной больницы планируется построить в соответствии с рекомендациями федерального медучреждения.

«В настоящее время договоренность с центром Рогачёва соблюдается. Для нас это очень важно. Первичные пациенты, пациенты с тяжелым течением заболевания в режиме онлайн консультируются специалистами нашего федерального центра, по сути, ежедневно. Эта практика будет сохраняться. Дополнительно наши специалисты съездили в центр Рогачёва, в ближайшее время планируется выезд ещё нескольких человек для того, чтобы перенять опыт ведущей медицинской организации», – подчеркнул Анатолий Юданов.