На стройке нового ЛДС в Новосибирске упала автовышка

На площадке строительства новой ледовой арены на левом берегу Оби в Новосибирске во время работ упала автовышка. Инцидент произошёл днём 22 октября.

На стройке нового ледового дворца в Новосибирске днём 22 октября произошло ЧП – при проведении работ упала автовышка. Фото с места происшествия поделились читатели «Континента Сибирь».

По информации группы «АСТ-54» соцсети «ВКонтакте», никто не пострадал. Также сообщается, что упавшую технику поднимали с помощью башенного крана компании ООО «Краномонтаж». Другие подробности произошедшего пока неизвестны.

Ранее сообщалось о том, что на стройке ледовой арены в Новосибирске увеличили число рабочих.