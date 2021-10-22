На стройке нового ЛДС в Новосибирске упала автовышка

Юлия Моисеева
 
ЛДС
Фото предоставлено читателями "Континента Сибирь"

На площадке строительства новой ледовой арены на левом берегу Оби в Новосибирске во время работ упала автовышка. Инцидент произошёл днём 22 октября.

На стройке нового ледового дворца в Новосибирске днём 22 октября произошло ЧП – при проведении работ упала автовышка. Фото с места происшествия поделились читатели «Континента Сибирь».

По информации группы «АСТ-54» соцсети «ВКонтакте», никто не пострадал. Также сообщается, что упавшую технику поднимали с помощью башенного крана компании ООО «Краномонтаж». Другие подробности произошедшего пока неизвестны.

На стройке нового ЛДС в Новосибирске упала автовышка - Фотография

Ранее сообщалось о том, что на стройке ледовой арены в Новосибирске увеличили число рабочих.

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