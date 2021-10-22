Реальный срок и штраф получили авиадебоширы из Новосибирска

Суд вынес приговоры по уголовным делам в отношении двух авиадебоширов из Новосибирска, вступивших в конфликт с полицейскими, сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Обской городской суд Новосибирской области вынес приговоры по уголовным делам в отношении двух жителей Новосибирска. Их обвинили в совершении преступлений по части 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти, в связи с исполнением им своих должностных обязанностей) и ст. 319 УК РФ (публичное оскорбление представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей и в связи с их исполнением).

По данным ведомства, 23 февраля текущего года двое нетрезвых жителей города, находясь на борту самолета, следовавшего рейсом Новосибирск-Москва, вступили в конфликт с экипажем, из-за чего им было отказано в перелете. На место вызвали сотрудников линейного отдела МВД России в аэропорту Толмачево.

«После прибытия представителей правоохранительного органа осужденные продолжили вести себя агрессивно, на требования прекратить свои противоправные действия и проследовать в отдел полиции не реагировали, после чего оскорбили сотрудников полиции нецензурной бранью и применили к ним насилие», — указано в сообщении.

Уточняется, что после того, как пассажиры самолета были доставлены в дежурную часть полиции, они продолжили оскорблять представителя власти, который составлял на них протоколы об административном правонарушении по части 1 ст.20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство).

«С учетом наличия смягчающих вину обстоятельств и отсутствием отягчающих, одному из подсудимых суд по совокупности преступлений назначил наказание в виде 3 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении, второму — в виде штрафа в размере 50 000 рублей», — сообщает пресс-служба ведомства. Гособвинение по уголовным делам поддержала Новосибирская транспортная прокуратура.

Напомним, ранее «Континент Сибирь» сообщал о том, что жительница Новосибирска отсудила 166 тыс. рублей у «Аэрофлота» за срыв полета на Мальдивы. Из-за того, что компания аннулировала регистрацию сибирячки на рейс, женщина не смогла воспользоваться путевкой, которую купила за полгода до вылета.