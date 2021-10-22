Нерабочая неделя объявлена в Омской области

Дни с 30 октября по 7 ноября в Омской области официально объявлены нерабочими в соответствии с решением президента России. В регионе закроются школы и детские сады, а также отменят праздничные мероприятия в честь Дня народного единства.

Омская область ввела нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября, сообщил губернатор региона Александр Бурков в Instagram.

«Эта мера, необходимая для того, чтобы сократить количество контактов и снизить риски заражения на рабочих местах и в общественном транспорте», — объяснил губернатор.

Как сообщил Бурков, организации региона должны предусмотреть режим своего функционирования внутренними документами с учётом их специфики. По такому же принципу будут работать и органы власти. При невозможности остановить рабочий процесс руководители организаций должны будут отправить часть сотрудников на удалёнку.

Кроме того, в эти дни не будут работать школы и детские сады, а все праздничные мероприятия, приуроченные к Дню народного единства, отменят. При этом учреждения здравоохранения и культуры будут работать в соответствии с режимом, установленным в организациях по календарному плану.

Напомним, что 20 октября президент России Владимир Путин объявил нерабочими дни с 30 октября по 7 ноября из-за резкого роста распространения коронавирусной инфекции. Ранее с таким предложением выступила вице-премьер Татьяна Голикова.

Ранее также сообщалось о том, что с 8 ноября в Новосибирской области начнёт действовать система QR-кодов для посещения мероприятий и учреждений, где одномоментно могут находиться более 500 человек. Также с 12 октября в регионе проходит обязательная вакцинация граждан, работающих непосредственно с людьми.