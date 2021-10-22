Новосибирская компания увеличила выработку в полтора раза в рамках нацпроекта

Новосибирская компания по переработке рыбной продукции увеличила выработку почти в 1,5 раза благодаря участию в нацпроекте «Производительность труда», сообщает пресс-служба Агентства инвестиционного развития Новосибирской области (АИР).

Компания «Рыбный хит», специализирующая на переработке рыбы и морепродуктов, а также оптовой и розничной торговле, увеличила выработку на пилотном потоке – кулинарном участке — на 42%. Благодаря внедрению инструментов бережливого производства в цехе были практически полностью устранены переработки.

По данным АИР предприятие стало первым в России, реализующим нацпроект с расширенной поддержкой Федерального центра компетенций в сфере производительности труда (ФЦК) — длительность активной фазы реализации проекта в нем составит один год, а не шесть месяцев, как в других организациях.

За первые шесть месяцев участия в проекте в компании удалось сократить объем незавершенного производства на 33% за счет отказа от промежуточных перекладываний и простоя готовой продукции, а также в два раза снизить время протекания процесса фасовки-упаковки благодаря сокращению ожиданий и устранения транспортировки продукции между операциями.

«Наша цель вхождения в национальный проект — увеличить объем производства продукции без увеличения нагрузки на персонал. В качестве пилотного мы выбрали участок, на котором высока доля ручного труда, при этом продукция именно кулинарного цеха очень востребована у потребителей. Специалисты ФЦК помогли иначе взглянуть на наши процессы, благодаря им выявлен ряд потерь. Помимо увеличения объемов производства и снижения себестоимости продукции, нам, например, удалось практически полностью уйти от промежуточной тары», —отметил заместитель директора по производству компании «Рыбный хит» Евгений Старук.

Уточняется, что в организации выбраны два пилотных потока — кулинарных участок, а также цех упаковки. По словам старшего руководителя проекта ФЦК Александра Бычкова, в настоящее время в организации завершен проект на первом потоке.

«В стадии реализации проект на втором потоке — цехе упаковки. Также реализуются два дополнительных проекта — «Корпоративная культура» и «Логистика»», — сказал Александр Бычков.

Напомним, нацпроект «Производительность труда» направлен на обеспечение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики России за счет внедрения технологий бережливого производства.

По данным пресс-службы АИР, на сегодня участниками проекта стали 46 новосибирских компаний, из них 17 — при поддержке ФЦК. К 2024 году в проект должны войти 190 предприятий Новосибирской области.