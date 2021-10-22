Уголовное дело возбуждено после падения пары из окна высотки в Новосибирске

Следственный комитет возбудил уголовное дело после того, как под окнами многоэтажного дома в Железнодорожном районе Новосибирска нашли тела мужчины и женщины, предположительно упавших с высоты. О трагедии стало известно утром 22 октября.

Следственное управление СКР по Новосибирской области возбудило уголовное дело по факту смерти мужчины и женщины, чьи тела были найдены возле дома на улице Челюскинцев в Новосибирске утром 22 октября.

«По факту нахождения тел в Железнодорожном районе Новосибирска возбуждено уголовное дело», — сообщили «Континенту Сибирь» в следственном комитете, добавив, что подробности произошедшего пока неизвестны.

По данным ГУ МВД по региону, об обнаружении тел в полицию сообщили в районе 8:41 по местному времени.

«Поступило сообщение об обнаружении двух тел мужчины и женщины, предположительно, с признаками падения с высоты», — сообщили в ГУ МВД по Новосибирской области.

Как отмечает Сиб.фм, женщина 1989 года рождения и мужчина 1978 года рождения снимали квартиру на пятом этаже 16-этажного дома. У них остался ребёнок 9-10 лет, который, по сообщению ГУ МВД по региону, на момент обнаружения тел находился со своим родным отцом.

«По предварительной информации, мальчик со вчерашнего дня находился с законным представителем, отцом, с которым женщина была в разводе», — сообщили в полиции.

Также отмечается, что паре принадлежал автомобиль Mercedes, а ещё в 7 часов утра с погибшей женщиной общался по телефону её брат.

Напомним, в октябре в Новосибирске было возбуждено уголовное дело после смерти мужчины в сауне.