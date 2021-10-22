Экс-глава Искитимского района Новосибирской области останется под домашним арестом ещё на два месяца

Экс-глава Искитимского района Новосибирской области Олега Лагода, находящийся под следствием из-за продажи острова в Обском водохранилище, останется под домашним арестом до 22 декабря. Такое решение суд принял в пятницу.

Центральный районный суд Новосибирска продлил срок домашнего ареста бывшему главе Искитимского района Новосибирской области Олегу Лагоде. Согласно постановлению, опубликованному на сайте суда 22 октября, ограничение свободы в отношении фигуранта будет действовать до 22 декабря.

Напомним, что Олег Лагода проходит по уголовному делу о превышении должностных полномочий (ст. 286 УК РФ) с конца 2020 года, тогда же ему назначили меру пресечения в виде домашнего ареста. По версии следствия, он продал дачникам земельный участок на территории острова в Обском водохранилище площадью 175 тыс. кв. м по заниженной цене, в результате чего государственному бюджету был нанесён имущественный ущерб на 44,5 млн руб.

Как выяснилось после прокурорской проверки, проданный участок был незаконно приватизирован, а его предполагаемое назначение не соответствовало правилам землепользования.

В апреле на посту главы Искитимского района Лагоду официально сменил бывший мэр Краснообска Юрий Саблин.