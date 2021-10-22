За неделю обязательной вакцинации новосибирцы стали прививаться втрое больше

В Новосибирской области продолжается обязательная вакцинация населения, занятого в сфере услуг. За неделю со дня введения меры темпы иммунизации жителей региона выросли в три раза, отметили в областном минздраве.

Темпы вакцинации в Новосибирское области достигли 10,5 тыс. человек в день – этот показатель более чем в три раза выше, чем неделю назад, когда в регионе было объявлено об обязательном прохождении процедуры среди отдельных групп населения. Об этом сообщила заместитель министра здравоохранения региона Лада Шалыгина на совещании в областном правительстве 21 октября.

При этом специалист отметила, что необходимо продолжать наращивать достигнутые темпы. При необходимости в регионе будут запущены дополнительные выездные бригады для проведения вакцинации на предприятиях.

Сейчас в Новосибирской области работает 93 пункта вакцинопрофилактики, сформировано 26 мобильных пунктов и 98 прививочных бригад.

Напомним, 12 октября в Новосибирской области вышло постановление главного санитарного врача региона, предписывающее обязательную вакцинацию сотрудникам сферы услуг. Согласно документу, до 21 ноября им необходимо привиться первым компонентом вакцины, а до 21 декабря – завершить полный курс вакцинации. В случае нарушения этих условий сотрудник будет отстранён от работы или переведён на удалёнку.

Кроме того, за нарушение требований вакцинации сотрудников для индивидуальных предпринимателей предусмотрен штраф от 50 до 150 тыс. руб., а для юридических лиц – от 200 до 500 тыс. руб. в соответствии со статьёй 6.3 КоАП (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения).

Помимо этого, в регионе введена система QR-кодов для допуска на массовые мероприятия и в учреждения, посещаемость которых достигает 500 человек единовременно, с информацией о прохождении вакцинации или о том, что человек переболел коронавирусом не более полугода назад. «Континент Сибирь» предложил читателям выразить мнение об этой мере, приняв участие в опросе.