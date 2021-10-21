Суд в Новосибирске вернул дело экс-директора клиники Мешалкина в прокуратуру  

Центральный районный суд Новосибирска вернул в прокуратуру уголовное дело экс-директора Национального медицинского исследовательского центра им. Мешалкина Александра Караськова и его жены Ирины Бойцовой, сообщает пресс-служба суда.

Суд вернул в региональную прокуратуру уголовное дело о хищении в центре 1,3 млрд рублей в отношении бывшего директора клиники Мешалкина Александра Караськова, его жены Ирины Бойцовой, а также топ-менеджеров ГК «Клатона» Александра Сорокина и Евгения Первушина.

«Постановлением Центрального районного суда г. Новосибирска от 19.10.2021 уголовное дело в отношении Караськова А.М., Сорокина А.А., Первушина Е.В., обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160, п.п. «а,б» ч.4 ст. 174.1 УК РФ, Бойцовой И.В., обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.160 УК РФ возвращено прокурору Новосибирской области для устранения препятствий его рассмотрения судом», — указано в сообщении.

При этом мера пресечения в отношении фигурантов дела оставлена без изменений — в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Напомним, Александр Караськов и его жена Ирина Бойцова были задержаны в июне 2019 года по подозрению в махинациях при поставках оборудования в клинике Мешалкина. По ходатайству следствия обвиняемых поместили СИЗО, но позже перевели под домашний арест. После мера пресечения была изменена на подписку о невыезде — они дали признательные показания и сотрудничали с правоохранительными органами. Уголовное дело поступило в Центральный районный суд Новосибирска в середине июля.

Еще одним фигурантом дела является бывший замдиректора медучреждения Евгений Покушалов, которого обвиняют в совершении преступления по части 4 ст. 160 УК РФ (растрата с использованием служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере). Он заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, в связи с чем уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство.

По версии следствия, ущерб от его действий составил 1,9 млрд рублей. Отметим, в конце июля суд обратил в доход Российской Федерации две принадлежавшие Покушалову квартиры в Нью-Йорке, которые Покушалов не указал в справках о доходах.