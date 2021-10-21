Депутаты Заксобрания Новосибирской области подвергли резкой критике предложение о строительстве школ по концессионному соглашению

На заседании комитета по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности Заксобрания Новосибирской области 21 октября депутатам было представлено ранее отправленное на доработку предложение о строительстве шести новых школ в рамках нацпроекта «Образование» по концессионному соглашению. Однако, депутатов насторожили сроки реализации проекта и расхождении в цифрах.

С совместным докладом о предложении строительства школ по концессионному соглашению выступили министр экономического развития Новосибирской области Лев Решетников и министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук.

По словам министра образования, несмотря на увеличение числа строительных объектов, а именно школ, нехватка мест в образовательных учреждениях сохраняется, особенно в городе и за последующие пять лет она увеличится почти на 10% вследствие увеличения числа школьников. «Чтобы это компенсировать, нам необходимо построить не менее 20 школ на более 20 тысяч мест. Поэтому мы рассматриваем поступившее предложение о строительстве шести школ в рамках концессии на 5 775 мест», – отметил Сергей Федорчук.

Лев Решетников добавил, что, по предварительным расчетам, срок строительства составит 15 лет, строительство шести школ планируется закончить до конца 2022 года.

«Сумма средств из федерального бюджета составляет – 5,9 млрд рублей, областной бюджет – 8,7 млрд, частные инвестиции – 5,5 млрд. Совокупные расходы бюджетов на реализацию проектов составляют 14,6 млрд рублей. По итогам конкурсов концессионером выступит ООО «Пятая концессионная компания «Просвещение» (генеральным директором и ключевым учредителем, по данным Rusprofile, является Отто Сопроненко). Эта компания оказалась единственной организацией, подавшей заявку на конкурс», — уточнил Лев Решетников.

В ходе обсуждения докладов депутаты подняли множество сопутствующих вопросов, в частности ответственности за безопасность учащихся в процессе эксплуатации учреждений, планируемой выгоды концессионера, социального эффекта от реализации проекта и одновременно нагрузки на бюджет в связи с финансовыми обязательствами.

Депутат Заксобрания Новосибирской области Глеб Поповцев констатировал, что все эти и другие вопросы, которые на протяжении почти трех месяцев обсуждала рабочая группа с участием депутатов Заксобрания и представителей областного правительства, не нашли отражения в тексте соглашения. «Почему наблюдается несоответствие проблемы и соблюдения рекомендаций, предложенных ранее нами?», – выразил недоумение депутат.

Заместитель председателя комитета по бюджетной политике Заксобрания Новосибирской области Ирина Диденко поддержала Глеба Поповцева, добавив, что как только 30 июня поступил проект соглашения, депутаты над ним активно работали, сформулировали замечания и рекомендации о соответствии федеральному законодательству, ожидая, что они будут реализованы.

«Но сегодня октябрь, а многие ключевые вопросы не нашли отражения в проекте соглашения. Довольно сложно продвигаемся, хотя проблема с местами в школах очень важная. Качество уровня проработки проекта должно быть удовлетворительное для того, чтобы реализовать его на высоком уровне», — подчеркнула она.

Председатель Заксобрания Новосибирской области Андрей Шимкив поддержал коллег, констатируя, что все поднятые вопросы абсолютно уместны.

«Вы нам предлагаете концессию, которая заведомо невыполнима за 2022 год, а значит, есть риск потери федеральных денег. Сейчас в тексте соглашения имеются признаки нарушения трех федеральных законов и несоответствия в тексте документа: сначала говорится о 1 100 мест в школе, и там же про 580. Это как? Также в договоре сказано: не более 28 тыс. кв. м. – а значит, это может быть и 5 тыс кв.м, и 10 тыс. кв.м. То есть за миллиардные суммы область может оказаться обладателем здания в 5 тысяч кв.м. Вы, Сергей Федорчук, просто камикадзе, согласиться на такое без согласования минюста и минфина», — добавил Андрей Шимкив.

Комитет решил снять вопрос с сессии, чтобы дать возможность регионального минэкономразвития доработать соглашение с учетом мнения минфина, минюста и вернуться к вопросу через месяц.