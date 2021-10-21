Минфин рассказал, откуда Новосибирская область возьмет еще 12,5 млрд рублей собственных доходов

В Новосибирской области состоялось рассмотрение основного финансового документа региона. Заместитель председателя правительства, глава регионального минфина Виталий Голубенко представил проект закона «Об областном бюджете Новосибирской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» и прогноз консолидированного бюджета региона на 2022 год.

По словам министра, в 2021 году налоговые поступления в бюджет снизились, но оживление экономики дает позитивные тенденции по росту собственных доходов обнадеживает. «По нашим прогнозам, в 2021 году мы получим 11,7 млрд рублей дополнительных доходов, — заявил Виталий Голубенко. — Существенная часть бюджета 2022 года неизменно распределяется на выполнение социальных обязательств, образование, здравоохранение, а также на реализацию проектов и обеспечение всех задач, поставленных в указах президента Российской Федерации».

В следующем году, по оценке минфина, собственные доходы областного бюджета вырастут на 12,5 млрд рублей. Из них 9,3 млрд даст изменение макроэкономических показателей прогноза социально-экономического развития региона. 2,2 млрд — изменение в конъюнктурных отраслях экономики. За счет увеличения объема добычи полезных ископаемых область планирует получить около 300 млн рублей, 877,5 млн принесет банковский сектор, чуть меньше 400 млн принесет налоговая отдача от авиаперевозчиков. Кроме того, за счет роста налоговой отдачи секторов экономики, получивших господдержку, в бюджет дополнительно должны поступить 649 млн рублей. 1,9 млрд министерство рассчитывает мобилизовать за счет взыскания недоимки по налогам, доход от которых отправляется в региональный бюджет: НДФЛ, УСН и налог на прибыль.

В общей сложности собственные доходы бюджета региона на 2022 год должны увеличиться на 8% и составить в итоге 169,8 млрд рублей. Всего доходная часть областного бюджета на 2022 год, согласно проекту, превысила 216,7 млрд рублей.

В среднесрочной перспективе планируется снижение размера бюджетного дефицита в 2023 и 2024 годах.

Проект закона «Об областном бюджете Новосибирской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» был одобрен губернатором Андреем Травниковым и будет внесен на рассмотрение в Законодательное собрание Новосибирской области.