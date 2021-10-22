В Новосибирске открылась первая за Уралом петербургская дискуссионная площадка для предпринимателей «Лучше здесь». На первом мероприятии проекта в Новосибирске эксперты Банка «Санкт-Петербург» рассказали о глобальных трендах в экономике и на финансовых рынках, а также о правилах внешнеэкономической деятельности в реалиях постковидного мира.

Знаменитая в Петербурге площадка для предпринимателей «Лучше здесь» теперь открылась и в Новосибирске. Проект будет существовать в формате дискуссионного клуба, где представители бизнеса смогут делиться опытом и из первых рук узнавать новости финансовых рынков. Идея дискуссионной площадки принадлежит экспертам Банка «Санкт-Петербург». В этом году проект впервые вышел за пределы Северной столицы на федеральный уровень. 14 октября в конференц-зале новосибирского отеля Marriott прошла презентация дискуссионной площадки.

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В мероприятии приняли участие около сотни руководителей и топ-менеджеров компаний Новосибирска. Петербургские банкиры и сибирские предприниматели в неформальной обстановке поделились своим опытом создания успешных брендов. Руководители Банка «Санкт-Петербург», в свою очередь, дали экспертную оценку глобальным трендам в экономике и рассказали о лучших стратегиях развития компаний в современном мире.

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Так, генеральный директор УК «БСПБ Капитал» Дмитрий Шагардин представил новосибирским бизнесменам рекомендации по инвестициям в текущих экономических реалиях. В частности, он отметил важность баланса таких параметров, как «риски» и «доходность», упомянув о сложности долгосрочных прогнозов курсов валют. При этом спикер все же поделился своими личными прогнозами относительно состояния российского рубля в следующем году, назвав их сдержанно-оптимистичными.

О секретах эффективного найма сотрудников в условиях конкуренции за кадры рассказал вице-президент Банка «Санкт-Петербург» Михаил Гаврилов. В частности, он заметил, как демонстрация «идейности» компании и акцент на личной харизме руководителя могут стать хорошими стратегиями привлечения работников. Кроме того, спикер отметил, что заручиться лояльностью сотрудников можно, приобщая их к корпоративному управлению через владение акциями компании.

Одной из центральных тем обсуждения на площадке «Лучше здесь» в Новосибирске стали вопросы эффективной внешнеэкономической деятельности (ВЭД) компаний в условиях меняющегося «постковидного» мира. По мнению директора внешнеторговых операций Банка «Санкт-Петербург» Сергея Норицина, пандемия внесла существенные коррективы, создала новую географию и товарную структуру ВЭД, где на первом месте оказались товары народного потребления и химическое сырье.

Помимо этого, спикер рассказал об опыте участия Банка «Санкт Петербург» в налаживании связей российских компаний с зарубежными структурами, подчеркнув ту важную роль, которую играет в этом процессе региональная специфика.

«Мы делаем персональное предложение бизнесу по ряду отличий внешнеэкономической деятельности регионов, с которыми работает компания. Например, у нас есть отдельный блок инструментов для импорта и экспорта в отношении китайских рынков. В целом мы работаем со всеми валютами, и для нас важно иметь вариативность расчетов. Поэтому для клиентов в Новосибирске всегда будет доступна оптимальная цепочка платежей, которая сделает любые международные расчеты удобными, быстрыми и недорогими», — рассказал Сергей Норицин.

Для обеспечения легкости расчетов в любой валюте, по словам спикера, Банк «Санкт-Петербург» имеет большую сеть корреспондентских счетов и банков-партнеров.

Еще одним преимуществом петербургского банка является форма собственности. Дело в том, что Банк «Санкт-Петербург» остается одним из немногих крупных частных банков страны. Это делает его независимым от международных санкций и дает возможность оперативно принимать решения и проводить международные расчеты.

При этом работа со всеми компаниями осуществляется индивидуально «под ключ»: для каждого клиента предлагается свой пакет обслуживания, решающий все вопросы в комплексе. В том числе и в направлении финансирования бизнеса. Такой комплексный подход воплотился в проекте банка «ВЭД 360». В рамках «ВЭД 360» банк ушел от простых товарных предложений участникам внешнеэкономической деятельности. Сегодня ВЭД в Банке «Санкт-Петербург» — это настоящая экосистема, которая работает по принципу одного окна. Ведь компаниям-экспортерам и импортерам нужно не только РКО, но и защита рисков, финансирование, страхование, решение небанковских вопросов, связанных с иностранными рынками, и многое другое. Банк «Санкт-Петербург» предоставляет экспортерам и импортерам комплексный сервис, который по максимуму охватывает все аспекты деятельности. Идеология «ВЭД 360» воплощена в специальном ВЭД-центре, который открывается в конце текущего года в Санкт-Петербурге и станет площадкой для общения и обслуживания предпринимателей в офлайн- и онлайн-режиме, представляя мощную точку притяжения для новых и существующих клиентов. Аналогов такого центра на сегодня нет, в «ВЭД 360» будут использованы лучшие практики рынка в одном месте: сервис, технологии, коммуникации и индивидуальный подход.

Другая составляющая лояльного отношения к банку со стороны клиентов и контрагентов — это удобство пользования его услугами. Элементарно — возможность снимать деньги в любом банкомате. Чаще всего на рынке это является премиальной банковской опцией, но Банк «Санкт-Петербург» создает такую возможность для всех своих клиентов, используя терминалы партнерских банков. При этом большая часть операций осуществляется посредством удобного дистанционного формата.

Эффективность такой банковской стратегии доказывают цифры: с момента открытия Банка «Санкт-Петербург» число пользователей его финансовыми продуктами возросло от нескольких десятков до 450 компаний. Только за 2020 год Банк «Санкт-Петербурга» нарастил объемы бизнеса почти в четыре раза, прибыль и выручку — в десять раз.

Участники прошедшей дискуссионной площадки «Лучше здесь» узнали и о планах Банка «Санкт-Петербург» в отношении взаимодействия с властью Новосибирской области.

«Мы активно работаем в Санкт-Петербурге с городской властью. Планируем продолжить эту практику и здесь, в Новосибирске. Готовы участвовать в совместных крупных проектах с региональной властью. Для этого у нас есть компетенции, например, достаточно большой опыт финансирования строительства жилья. За 10 лет в Санкт-Петербурге с нашим участием было построено свыше 3 млн кв. м жилья. В банке есть отдельное подразделение, которое занимается строительной экспертизой. Также мы реализовывали такие совместные проекты с петербургскими властями, как единая карта петербуржца и карта школьника. Все эти компетенции мы можем принести в Новосибирск, чтобы и здесь осуществить подобные проекты», — рассказал заместитель председателя правления Банка «Санкт-Петербург» Вячеслав Ермолин.

В заключение работы дискуссионного клуба все участники смогли продолжить общение в неформальной обстановке. Пока неизвестно, когда состоится следующая встреча, но как рассказали организаторы, они будут рады видеть в качестве участников предпринимателей из разных сфер бизнеса. Повестку предполагается формировать исходя из запросов и интересов самих предпринимателей.

«Мне кажется, что первая встреча получилась. Нам удалось сохранить нашу традиционную атмосферу неформальной площадки, где бизнес делится своими уникальными ситуациями и проблемами, а эксперты Банка «Санкт-Петербург» могут сразу подключиться к решению этих задач. Конечно, мы видим модный тренд на глобальную цифровизацию и при этом понимаем, что бизнес устал от общения с роботами, предпринимателям нужно живое общение с менеджером, экспертом банка. Встречи в рамках проекта «Лучше здесь» как раз помогают бизнесу и банку стать ближе и понятнее друг другу», — поделился своими впечатлениями от прошедшего мероприятия заместитель председателя правления Банка «Санкт-Петербург» Кирилл Кузнецов.

Директор Новосибирского филиала Банка «Санкт-Петербург» Павел Лосев также высоко оценил итоги прошедшей встречи предпринимателей и банковских экспертов.

«Встречи «Лучше всех» важны предпринимателям: в неформальной обстановке опытные и начинающие бизнесмены обсуждают с представителями банка реальные кейсы и делятся опытом, что полезно всем участникам. Я рад, что проект «Лучше здесь» теперь представлен и в Новосибирске. Сибирский бизнес может напрямую пообщаться с первыми лицами одного из крупнейших российских банков», — отметил Павел Лосев.

В дальнейших планах организаторов дискуссионной площадки «Лучше здесь» в Новосибирске — продолжить работу как в формате больших конференций, так и в виде камерных тематических дискуссий, лекций и мастер-классов. Фактически целью площадки является создание профессионального комьюнити предпринимателей, где каждый участник сможет найти ответы на волнующие его вопросы.

Банк «Санкт-Петербург» занимает 16-е место по объему активов среди российских банков (по данным информационно-аналитического агентства «Интерфакс»). На 1 октября 2021 года в Банке обслуживается 2 001 000 частных лиц и 52 000 компаний в 65 офисах в Санкт-Петербурге, Ленинградской области, Москве, Калининграде и Новосибирске, включая представительства в Краснодаре и Ростове-на-Дону. Акции Банка торгуются с 2007 года, включены в высший котировальный список Московской биржи с кодом BSPB.

ПАО «Банк «Санкт-Петербург»

Филиал «Невский»

630099, г. Новосибирск, ул. Каменская, 7, БЦ Double Hill, офис 206.

ул. Гоголя, 9

Тел.: + 7 (383) 375 8877

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