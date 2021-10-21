Новосибирский ученый спрогнозировал сроки окончания четвертой волны коронавируса

Когда ждать окончания четвертой волны коронавируса, и как можно от нее защититься — своим мнением с «Континентом Сибирь» поделился научный сотрудник, кандидат биологических наук Сергей Седых.

По словам ученого, сейчас четвертая волна только в самом начале, и когда она может закончиться, пока говорить сложно.

«Исходя из статистических данных 2020 года, окончание четвертой волны можно ждать в конце декабря 2021 или середине января 2022 года. Поскольку обсуждается введение более жестких ограничений, есть вероятность, что они помогут приостановить распространение инфекции. Но вряд ли ситуация значительно улучшится раньше декабря. Если все будут по домам сидеть хотя бы месяц, то ситуация с ростом числа заболевших, конечно, очень сильно улучшится. Но это сложно прогнозировать», — поделился Сергей Седых.

Он также добавил, что, по его мнению, такие меры, как введение QR-кодов, тоже должны способствовать тому, что рост распространения COVID-19 может пойти на спад. Сергей Седых считает, что подобные меры стоило вводить и раньше.

Пока же, по мнению эксперта, следует пройти вакцинацию (в том числе и переболевшим), а также обязательно продолжать соблюдать такие меры безопасности, как ношение маски и соблюдение мер гигиены в общественных местах.

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