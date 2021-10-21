Фигурирующая в банкротстве «Сибирского гиганта» компания намерена банкротить «Фермер-центр»

Компания «Русшия», уже фигурировавшая в банкротном деле торгового холдинга «Сибирский гигант», намерена потребовать признать несостоятельной управляющую компанию торговой сети «Фермер-центр» из-за долга в размере более миллиона рублей.

Заявление ООО «Русшия» опубликовано на сайте Единого федерального реестра юридически значимых сведений. В конце декабря 2020 года компания выиграла суд у ООО «ФЦ Сибирь», взыскав с управляющей компании торговой сети более миллиона рублей за поставку товаров.

По данным арбитражных документов, сеть «Фермер-центр» аффилирована с бизнесменом Николаем Скороходовым, сооснователем «Холидея», также проходящего сейчас процедуру банкротства. Ранее «Русшия» заявляла о намерении требовать признать несостоятельным еще одно связанное с Николаем Скороходовым торговое предприятие, «НСК Холди».

Кроме того, «Русшия» является участником начавшегося в октябре банкротного процесса торгового холдинга «Сибирский гигант». Инициатором процедуры выступила компания «Шмель», перекупившая долги «Сибирского гиганта» у «Русшии». Сумма этих долгов – более 36 млн рублей.

По данным системы Rusprofile, ООО «Русшия» зарегистрировано в Новосибирске в августе 2016 года. Уставный капитал компании – 10 тыс. рублей, выручка за 2020 год – около 1,5 млрд рублей.

Ранее заявление с требованием признать ООО «ФЦ Сибирь» несостоятельным в арбитраж также подала компания «Витапрайс».