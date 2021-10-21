Объекты новосибирского конструктивизма посетят члены экспертного сообщества

Группа искусствоведов во главе с генеральным секретарем российского отделения международной организации по охране архитектурных памятников Docomomo приедет в Новосибирск для посещения объектов конструктивизма. В числе запланированных объектов — Новосибирский театр оперы и балета, а также «дом с часами», на площадях которого обсуждается возможность создания музея конструктивизма.

Как рассказал «Континенту Сибирь» историк архитектуры и инициатор создания в «доме с часами» музея конструктивизма Олег Викторович, визит экспертов носит неофициальный характер. В числе участников группы — профессор московского государственного академического художественного института им. В.И. Сурикова, генеральный секретарь российского отделения международной организации по охране архитектурных памятников Docomomo Николай Васильев.

«Они едут смотреть новосибирский конструктивизм, будут посещать оперный театр с экскурсией и спектаклем, «дом с часами». Поездка неофициальная, но таких экспертов по стране, скажем так – пальцев рук и ног хватит пересчитать. Это штучная профессия и, думаю, отряд космонавтов насчитывает большее число, поэтому человек весьма компетентен в вопросах», — уточнил изданию Олег Викторович.

По мнению Олега Викторовича, визит экспертов не сможет повлиять на решение вопроса о создании музея конструктивизма на базе «дома с часами». Они могут поспособствовать, но окончательный вердикт выносит руководство региона.

«Дом с часами» — жилой объект, возведенный в стиле конструктивизма в 1931-1934 годах. Судьба старейшего здания обсуждается экспертами долгие годы. Вопрос реконструкции «дома с часами», а также создания в нем музея конструктивизма неоднократно поднимался инициаторами проекта, однако только сейчас, в сентябре, региональные власти дали ответ о будущем архитектурного объекта.

Так, напомним, губернатор Новосибирской области Андрей Травников поддержал идею реконструкции памятника с привлечением внебюджетных инвестиций и участием мэрии. Уже к концу 2021 года специалисты должны разработать проектную документацию по комплексному ремонту, реставрации и приспособлению помещений здания для музейных нужд.

Региональное министерство культуры готово в 2022 году предоставить грант в форме субсидии из облбюджета для создания дома музея истории новосибирского конструктивизма, однако для этого нужно, в частности, решить вопрос с собственниками помещений цокольного и первого этажей объекта для передачи их в долгосрочную аренду музею.

DOCOMOMO-Россия является национальной секцией DOCOMOMO International — международной неправительственной организации, полное название которой — «Международная рабочая группа по документации и консервации зданий, достопримечательных мест и объектов градостроительства Современного движения». Она была основана в 1988 году в Голландии как профессиональная организация, связанная с изучением и защитой архитектурного и градостроительного наследия модернизма. Сотрудничает с ЮНЕСКО.