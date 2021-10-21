Отгрузка угля на предприятиях «Кузбассразрезугля» выросла на 8%

В АО «УК «Кузбассразрезуголь» подвели итоги работы за январь-сентябрь 2021 года. За это время объёмы добытого угля на предприятиях выросли более чем на 3,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что позволило компании отгрузить на 8% больше запланированного.

За девять месяцев на предприятиях сырьевого комплекса УГМК «Кузбассразрезуголь» добыто более 33 млн тонн угля, в том числе более 5 млн тонн коксующихся марок. Это на 3,8% больше объёмов аналогичного периода 2020 года, сообщили в компании.

Общий объём вскрыши за январь-сентябрь составил 237,5 млн кубометров. На обогатительных фабриках и установках филиалов компании с начала года переработано более 29 млн тонн угля. Процент переработки от общего объёма добычи составил 88%. Потребителям с начала года отправлено 31,9 млн тонн продукции.

Подъём на угольном рынке позволил компании отгрузить на 8% больше запланированных объемов и на 6% превысить показатель трёх кварталов прошлого года. Дополнительные объёмы направлены на внешний рынок. Всего на экспорт с начала года отгружено 22,4 млн тонн угля, поставки российским потребителям выполнены в рамках плановых показателей – 9,6 млн тонн.

До конца года УК «Кузбассразрезуголь» планирует добыть ещё около 12 млн тонн угля.

Напомним, в марте в связи с благоприятным прогнозом ситуации на рынке угля компания скорректировала производственные планы на текущий год, увеличив плановые объёмы добычи – с 41 до 45 млн тонн угля, а также отгрузки – с 37 до 41 млн тонн. Также компания взяла курс на повышение численности персонала рабочих специальностей и масштабное обновление парка основного горнотранспортного оборудования. Кроме того, были разработаны программы по обновлению вспомогательного горнотранспортного оборудования и нетехнологического автотранспорта, реализация которых начнётся уже в четвертом квартале 2021 года.