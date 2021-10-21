Почти вдвое увеличено количество операторов колл-центра 124 в Новосибирской области

До 100 рабочих мест увеличено число операторов колл-центра службы 124 в Новосибирской области — в рамках усиления борьбы с коронавирусной инфекцией в дополнение к основному колл-центру открыт новый пункт, сообщает пресс-служба правительства региона.

С работой новой площадки единой регистратуры 124 ознакомились руководители министерства цифрового развития и связи и министерства здравоохранения региона 21 октября.

«В период напряженной эпидемиологической ситуации, когда наблюдается рост заболевших и коронавирусом, и ОРВИ, нагрузка на контакт-центр выросла примерно в два раза. Было принято решение усилить это направление, причем как технологически, так и физически. На площадке архитектурного университета развернут временный колл-центр, где работают 20 операторов, а количество телефонных линий колл-центра увеличено со 120 до 500. Колл-центры функционируют по единому принципу: все звонки, которые поступают на номер 124, распределяются на все подключенные контакт-центры», — отметил министр цифрового развития и связи Новосибирской области Сергей Цукарь.

Новый пункт открыт в дополнение к основному колл-центру, базирующемуся в подстанции скорой медицинской помощи Дзержинского района, где работают 60 человек. Кроме того, дополнительно к временному колл-центру сейчас подключаются еще порядка 20 мест, распределенных по городским поликлиникам. Таким образом, общая мощность колл-центра увеличена до 100 рабочих мест.

Министр здравоохранения региона Константин Хальзов отметил, что в последние дни в области растет число желающих привиться против COVID-19. За неделю темпы вакцинации в Новосибирской области выросли в три раза, а единая регистратура позволяет записаться на эту процедуру в любую поликлинику.

«Мы усиливаем колл-центр не потому, что не справляются регистратуры наших поликлиник. Единый телефон – это абсолютно другая идеология. Мы создаем единую систему приема вызовов, когда оператору не обязательно находиться в конкретном медицинском учреждении. <…> В случае с вакцинацией, обращение на «124» гораздо удобнее не только потому, что по единому номеру проще дозвониться — регистратура конкретной поликлиники может записать только в свой прививочный кабинет, а оператор единого колл-центра — в любой, где есть свободные слоты», – сказал Константин Хальзов.

Напомним, для формирования коллективного иммунитета в Новосибирской области необходимо привить 1,3 млн человек — 60% от взрослого населения региона. По данным на 7 октября, области однократно привиты более 757 тыс. жителей, завершили вакцинацию свыше 712 тыс. человек.

В Новосибирской области с 12 октября действует обязательная вакцинация отдельных категорий граждан против коронавируса. Новая мера распространяется на 275 тыс. жителей региона. В области также планируется введение системы QR-кодов для посещения массовых мероприятий и некоторых организаций.