В Алтайском крае готовятся к введению QR-кодов из-за COVID-19

Власти Алтайского края начали готовиться к введению QR-кодов из-за коронавируса, сообщает пресс-служба правительства региона.

Из-за роста заболеваемости COVID-19 правительство Алтайского края готовится к введению QR-кодов в регионе. Новую ограничительную меру обсудили на заседании оперативного штаба по профилактике распространения коронавируса в крае. Так, QR-коды необходимо будет предъявлять при посещении объектов с массовым пребыванием людей, например крупных торговых центров, учреждений культуры и общепита.

«В ближайшее время будет определен перечень мест, при посещении которых предъявление QR-кодов станет обязательным. Будут также приняты решения, обеспечивающие исполнение данной меры», — указано в сообщении.

По данным участников заседания, новая мера будет стимулировать граждан к вакцинации против коронавирусной инфекции. В пресс-службе правительства региона отметили, что только порядка 30% жителей края поставили прививку от COVID-19. Из-за недостаточного количества вакцинированных в Алтайском крае на протяжении нескольких недель фиксируется ежедневный прирост числа заболевших, в коронавирусных госпиталях развернуто 4,5 тыс. коек.

«В прошлом году мы работали на пределе, когда было 5 900 коек. Заполняемость составляла 90%. Сегодня у нас развернуто уже 4,5 тыс. коек. Если ситуация продолжит ухудшаться, нам негде будет лечить людей. Мы не можем этого допустить», — сказал губернатор Алтайского края Виктор Томенко.

По данным на 21 октября, в Алтайском крае за сутки выявили 391 случай заражения коронавирусом, от заболевания скончались 24 пациента. Общее число заболевших COVID-19 составляет 84 244 человек. Выздоровели 60 823 пациента, умерли 5 999 жителей края, в том числе от коронавируса — 4 674 человека.

Напомним, систему QR-кодов также планируется ввести, в частности, в Новосибирской, Омской областях, Красноярском крае, Туве и Хакасии. Накануне президент РФ Владимир Путин объявил нерабочими дни с 30 октября по 7 ноября из-за ухудшения ситуации с коронавирусом.