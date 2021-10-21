Реже всех гаджеты в кредит покупают новосибирцы

Аналитики МТС проанализировали новосибирский рынок смартфонов в третьем квартале 2021 года. Доля кредитных смартфонов в Новосибирске – самая низкая в регионах Сибири в России и составляет 31,9%, о чем сообщил в своем Instagram – аккаунте директор МТС в Новосибирской области Александр Соловенчук.

Для сравнения, в Красноярске и Омске этот показатель достигает 35,3%, в Барнауле 36,7%, а в Кемерово — 39,7%. Одновременно с этим в регионе растет спрос на премиальные модели — в июле-сентябре новосибирцы купили в кредит смартфонов дороже 50 000 рублей в 1,5 раза больше, чем в аналогичный период прошлого года.

Спрос новосибирцев смещается в премиальный сегмент – «хитом» рассрочки стал iPhone 11 128 ГБ. Чтобы не откладывать покупку, потребители выбирают рассрочки, чтобы за небольшой ежемесячный платеж получить новый гаджет. На востребованность дорогих смартфонов влияет и популярность соцсетей. По данным Big Data МТС, трафик в популярных соцсетях, таких как Tik Tok, Instagram и YouTube за первые девять месяцев 2021 года в целом по стране вырос за год на 60%. Растет число пользователей соцсетей, активно ведущих свои аккаунты, постоянно загружая фото и видео.

Для создания качественного контента нужен смартфон с хорошей камерой, поэтому многие молодые люди покупают iPhone. Это подтверждает и рейтинг самых популярных моделей: как и в прошлом квартале, самый востребованный смартфон в Новосибирске iPhone 11 с разными модификациями памяти. Также в список самых популярных новосибирских гаджетов вошли Samsung Galaxy A22 и Xiaomi 9 и 9А.

Средняя цена смартфона, купленного в Новосибирске, выросла в третьем квартале на 46 процентов и составила 25 132 рубля. Несмотря на то, что омичи, красноярцы и кемеровчане приобретали смартфоны по более высокой средней цене, новосибирцы потратили на покупку гаджетов больше других сибиряков (37% от общей суммы продаж в регионах Сибири), далее следуют красноярцы (24,5%) и омичи (13,8%).

По брендам предпочтения новосибирцев остаются относительно стабильными: в штучном выражении первое место по-прежнему занимает Samsung (31%), Apple (30%) поднялся на второе место, Xiaomi (23%) снова замыкает тройку лидеров, из которой выпал Honor (5%), у Huawei только 1,09% продаж. Спрос на китайский бренд упал на 84% по сравнению с прошлым годом.