Прокуратура организовала проверку после драки подростка с охранником в новосибирском магазине

Прокуратура Новосибирской области инициировала проверку после того, как в торговом зале «Пятёрочки» охранник ударил 13-летнего подростка. Есть данные, что в результате инцидента молодой человек был госпитализирован с переломом позвоночника.

Прокурор Дзержинского района Новосибирска Алексей Слученко организовал проверку исполнения законов о частной охранной деятельности и защите прав ребёнка после происшествия, в результате которого пострадал 13-летний подросток. Об этом сообщили в прокуратуре региона 21 октября.

По предварительным данным надзорного ведомства инцидент произошёл 19 октября в магазине «Пятёрочка» на проспекте Дзержинского, 1/3.

«Между несовершеннолетним и работавшим в магазине охранником произошел конфликт. В результате мужчина нанёс 13-летнему ребёнку телесные повреждения», — рассказали в прокуратуре Новосибирской области.

При наличии оснований будут приняты меры реагирования. Прокуратура также взяла на контроль результаты уголовно-процессуальной проверки, проводимой следственным отделом СУ СКР по региону.

Проверку по факту произошедшего также взял на контроль глава СКР Александр Бастрыкин.

«Председатель СК России поручил и.о. руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области Антону Бадулину доложить о ходе проверки по факту причинения телесных повреждений малолетнему ребёнку работником охранного предприятия. Ход проверки поставлен на контроль в центральном аппарате СК», — сообщили в следственном комитете.

По данным СМИ, в результате произошедшего подросток получил компрессионный перелом позвоночника.

Напомним, за последнее время в Новосибирске произошло как минимум два аналогичных случая. В августе десятилетний ребёнок получил травму позвоночника после потасовки с сотрудницей салона красоты, а в конце прошлого года 14-летний подросток был госпитализирован с черепно-мозговой травмой, вступив в конфликт с продавцом магазина.