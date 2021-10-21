Новосибирскую компанию «СПАС-Дом» заводят в банкротство

Компания «Технолифт» потребовала признать несостоятельной одного из крупнейших игроков новосибирского рынка ЖКХ, управляющую компанию «СПАС-Дом» из-за долга около 9 млн рублей.

Сообщение о подаче заявления опубликовано на сайте арбитражного суда Новосибирской области, дата рассмотрения пока не назначена. В начале октября текущего года новосибирское ООО «Технолифт», специализирующееся на ремонте машин и оборудования, через арбитраж потребовало взыскать с ЗАО «УК «СПАС-Дом» 800 тыс. рублей в связи с образовавшейся задолженностью управляющей компании. Исковое заявление было принято к производству.

Управляющая компания «СПАС-Дом» работает на новосибирском рынке ЖКХ с 2006 года. Согласно информации на сайте УК, она обслуживает более 600 многоквартирных домов в шести районах города. По данным сервиса Rusprofile, выручка компании за 2020 год составила около 850 млн рублей. В сервисе также указывается, что УК выступает в судебных процессах в качестве ответчика на сумму более 10 млн рублей.

С августа 2019 года компанию возглавляет Евгений Малай. Ранее это кресло занимал известный новосибирский бизнесмен Владимир Булычев, конфликтовавший с региональным оператором в сфере обращения с ТКО.

В 2019 году регоператор, «Экология-Новосибирск», подал иск в отношении гендиректора компании «Оператор Эко-Сфера» Владимира Булычева о защите деловой репутации. Поводом стал конфликт регоператора с перевозчиками, которые публично обвинили «Экологию-Новосибирск» в нарушении договорных обязательств. Владимир Булычев сообщал предположительную задолженность регоператора перевозчикам — примерно 400 млн рублей.