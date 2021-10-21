Оправдано ли введение QR-кодов в Новосибирской области?

С 8 ноября в Новосибирской области начнет действовать система QR-кодов, подтверждающих прохождение вакцинации от COVID-19 или недавно перенесенную коронавирусную инфекцию. Пропуски с такими кодами понадобятся для посещения крупных культурных и спортивных мероприятий.

В правительстве Новосибирской области приняли решение о введении системы QR-кодов для посещения массовый мероприятий, количество участников которых превышает 500 человек. Меры начнут действовать с 8 ноября и могут затронуть, в первую очередь, посетителей концертов и спортивных матчей, где традиционно собирается самое большое число зрителей.

При этом места с малой заполняемостью, но высоким трафиком (магазины, общественный транспорт, заведения общепита, включая столовые и кафе быстрого питания) ограничению не подлежат.

Выписать себе пропуск с QR-кодом можно будет на Едином портале государственных услуг (госуслуги.ру). Для этого нужно быть вакцинированным, либо иметь медицинское подтверждение заболевания не ранее, чем полгода назад.

Как сообщалось ранее, подобная система должна начать действовать в Омске и в Красноярске. Также власти Тувы и Хакасии приняли решение о необходимости предъявлять сертификаты о прохождении вакцинации против COVID-19 либо справки о перенесении заболевания при посещении ряда учреждений.

Для участия в голосовании нужна авторизация . Как вы относитесь к введению QR-кодов в Новосибирской области? Полностью поддерживаю. Только так мы сможем снизить риски инфицирования в местах массовых скоплений людей (100%)

Инициатива верная, надо распространить её на мероприятия с меньшим числом людей, требовать QR-коды в ресторанах, кино (0%)

Мне все равно, так как я обычно не посещаю мероприятия с большим скоплением людей (0%)

Считаю, что эта инициатива нарушает моё право на самостоятельное решение по поводу вакцинирования (0%)

другой ответ (в комментариях) (0%)