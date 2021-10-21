Специалист объяснила исчезновение вакцины «КовиВак» в Новосибирской области

Вакцина «КовиВак» отсутствует в Новосибирской области из-за того, что производящий её научный центр имени М.П. Чумакова уже два месяца проходит перепрофилирование и улучшение производства. Об этом на днях сообщила главный вакцинолог региона Татьяна Ивлева.

Как рассказала Татьяна Ивлева в эфире программы «Вечерний разговор», сейчас в регионе есть в наличии вакцины «Спутник V», «Спутник Лайт» и «ЭпиВакКорона». При этом она добавила, что наиболее надёжной из них является «Спутник V».

«Мы уже понимаем, что от неё ждать, и какой эффективностью и безопасностью она обладает», — отметила специалист.

Вакцинолог также сообщила, что зарубежные вакцины в Новосибирской области, скорее всего, не появятся.

Напомним, на прошлой неделе на оперативном совещании в правительстве Новосибирской области губернатор Андрей Травников не исключил возникновения перебоев с препаратами «КовиВак» и «ЭпиВакКорона» после введения в регионе обязательной вакцинации. При этом, по словам Травникова, запасов вакцины «Спутник V» хватит даже в случае увеличения спроса на препарат в 20 раз.