Мокрый снег и усиление ветра: в Новосибирскую область приходит похолодание

Понижение температуры воздуха ожидается в Новосибирской области в конце недели – в пятницу столбик термометра опустится до +7, а в выходные выпадет мокрый снег. Порывы ветра будут доходить до 20 метров в секунду.

По данным Западно-Сибирского гидрометцентра, в ночь на четверг, 21 октября, ожидается 0…+5 градусов, местами до -5. Днём будет +11…+16 градусов. Ветер северный, 4-9, днём местами до 14 метров в секунду. Утром местами прогнозируются изморозь и дымки, местами могут быть небольшие дожди.

В ночь на пятницу, 22 октября, температура воздуха составит +2…+7 градусов, местами до -3. Днём похолодает до +7…+12 градусов. Ветер западный, ночью 4-9, местами с порывами до 14 метров в секунду, днём 8-13, местами до 20 метров в секунду. В отдельных районах пройдут небольшие дожди.

Ночная температура в субботу, 23 октября, составит -2…+3 градуса, днём от +5 до +10. Ветер западный, 8-13, местами с порывами до 20 метров в секунду. В отдельных районах ожидаются небольшие дожди, а ночью по северу региона пройдёт мокрый снег.

Ранее сообщалось о тёплом начале недели в Новосибирской области.