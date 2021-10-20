Сеть центров гемодиализа создана в районах Новосибирской области

В Новосибирской области создана сеть из 12 центров гемодиализа, где жители могут получить современную медицинскую помощь. Пять из них работают в районах региона.

Как рассказали в правительстве Новосибирской области, во время рабочей поездки в Карасукский район 20 октября губернатор Андрей Травников побывал в Карасукской ЦРБ, где ознакомился с работой открытого ещё в июле центра гемодиализа.

«Карасукская ЦРБ уже сегодня становится мощным межрайонным центром – тут и центр гемодиализа, и ЦАОП. Могу сказать, что у ЦРБ серьезное будущее — мы собираемся превратить её в ещё один региональный сосудистый центр – появится возможность оказывать не только экстренную первичную помощь, но и проводить технологичные операции, спасать людей, причём не только в Карасукском районе, но и в близлежащих. Следующий шаг, совместно с Российскими железными дорогами, – использование мощностей узловой больницы для расширения возможностей центральной районной больницы, а правильней говорить – центральной межрайонной больницы в Карасуке», – цитирует губернатора пресс-служба областного правительства.

В диализном центре ООО «Нефролайн – Сибирь» на базе больницы смонтирована и запущена система водоподготовки. Здесь предусмотрено два диализных зала — «чистый» и для пациентов с инфекционными заболеваниями, а также четыре точки подключения аппаратов «искусственная почка».

Диализный центр размещён в медучреждении на площади 230 квадратных метров. Он полностью оснащён всем необходимым оборудованием, а для осуществления медицинской деятельности по профилю «нефрология» получена лицензия. Для работы в центре подготовлено два врача-нефролога, две медицинские сестры и техник-инженер. Все медицинские работники подразделения прошли профессиональное обучение непосредственно на рабочем месте в ООО «Нефролайн-Сибирь» в Новосибирске.

Как подчеркнули в областном правительстве, во всех центрах гемодиализа созданы все условия для комфортного, качественного и безопасного получения заместительной почечной терапии. Каждое учреждение рассчитано на проведение восьми процедур в день в две смены, что позволяет в полном объёме проводить почечную заместительную терапию двадцати-двадцати пяти пациентам.

Лечение осуществляется по полису ОМС, то есть для пациентов и анализы, и консультации медиков, и сам гемодиализ бесплатны. Отделения гемодиализа уже работают в Татарском, Ордынском, Искитимском, Кубышевском районах и Новосибирске.

Увеличение доступности медицинской помощи в сельской местности и развитие системы здравоохранения в регионе – приоритет в деятельности правительства Новосибирской области.

Напомним, две больницы в Новосибирской области в ближайшее время планируется перепрофилировать в «ковидные» госпитали.