Врач назвал дату пика четвертой волны коронавируса в Красноярском крае

В Красноярском крае началась четвертая волна коронавирусной инфекции. По прогнозам главврача краевой клинической больницы, пик заболеваемости наступит в начале ноября, сообщает пресс-служба Заксобрания Красноярского края.

В ходе заседания комитета по охране здоровья и социальной политике Заксобрания Красноярского края главный врач краевой клинической больницы Егор Корчагин сообщил о начале четвертой волны COVID-19 в регионе. Максимальное число госпитализированных пациентов с диагнозом или подозрением на заболевание ожидается в первой декаде ноября.

«По динамике того процесса, который сейчас происходит, мы вправе ожидать максимум числа госпитализированных пациентов при этом подъеме в период 2–10 ноября, дальше мы предполагаем, все таки, уменьшение количества пациентов, если в очередной раз коронавирусная инфекция нас не обманет», — по видеосвязи сообщил специалист. Его выступление опубликовал телеканал «Енисей».

По словам главы регионального управления Роспотребнадзора Дмитрия Горяева, в крае зарегистрирован умеренный темп прироста заболеваемости COVID-19. Наибольшее число заразившихся коронавирусом приходится на людей в возрасте от 17 до 30 лет, а также старше 65 лет.

Уточняется, что в число причин распространения заболевания в регионе входят несоблюдение санитарных норм, отказ от вакцинации, участие в массовых совместных мероприятиях, а также неправильное ношение масок.

По данным стопкоронавирус.рф, в Красноярском крае за последние сутки выявили 523 случая заражения COVID-19. За все время в регионе от заболевания скончались 6 278 пациентов.

Напомним, с 1 ноября в Красноярском крае начнет действовать система QR-кодов при посещении культурных и спортивных мероприятий. В регионе сократили время работы общепитов и разрешенное число зрителей в театрах и кинотеатрах из-за коронавируса. Отметим, систему QR-кодов также планируется ввести, в частности, в Новосибирской, Омской областях, Туве.