В торгах администрации Центрального округа Новосибирска заподозрили махинации и троллинге

УФАС по Новосибирской области приостановило торги по продаже администрацией Центрального округа по Железнодорожному, Заельцовскому и Центральному районам автомобиля Toyota Avensis. Причиной стала жалоба одного из потенциальных участников аукциона на, предположительно, многочисленные нарушения со стороны его организаторов.

Аукцион по переходу прав на движимое имущество – машины Toyota Avensis – был объявлен в сентябре прошлого года. Организатор торгов – администрация Центрального округа Новосибирска. Начальная цена лота составила 317 тыс. рублей.

Один из потенциальных участников торгов пожаловался в УФАС на то, что аукцион был проведен «с многочисленными нарушениями и махинациями со стороны организатора». По словам автора заявления, администрация умышленно опубликовала объявление о продаже на профильном сайте в разделе «Аренда». Чтобы ограничить конкуренцию. В заявлении указано на несоблюдение сроков приема заявок, публикации протоколов и так далее.

Кроме того, автор жалобы остался недоволен общением с организаторами аукциона. Он подал заявку в электронной форме, однако подтверждения ее приема не последовало. После этого он позвонил на указанный в конкурсной документации телефон, но там «сделали вид, что впервые слышат о проведении аукциона». «За более чем 12 лет участия в торгах ни разу не встречал такого массового отказа в допуске участников к аукциону», — возмущается податель жалобы. По его мнению, организаторы сделали все возможное, чтобы обеспечить победу конкретному участнику.

Антимонопольщики запросили в окружной администрации конкурсную документацию, а сами торги приостановили до рассмотрения жалобы.