27% новосибирцев считают, что нужно инвестировать, чтобы зарабатывать больше

Доля новосибирцев, которые считают, что надо инвестировать и зарабатывать деньги на финансовом рынке, чтобы повысить уровень своего благосостояния, в 2021 году увеличилась. По итогам опроса, проведенного компанией «Сбер Управление Активами», их доля достигла 27%.

«Один из главных способов повысить свой доход для 27% новосибирцев – это накопления и инвестиции в ценные бумаги, — говорит заместитель управляющего Новосибирским отделением Сбербанка Ольга Коновалова. — Об этом свидетельствуют данные проведённого исследования. В целом по стране показатель составляет от 24% до 64%. Я уверена, что в будущем интерес к фондовому рынку среди населения будет только расти».

Главными способами повышения доходов россияне по-прежнему считают необходимость больше и лучше работать (67,7%) и получить образование (56,7%). Однако вложения на фондовом рынке входят в обиход всё большего числа россиян, которые уже практически приравнивают возможность повышения дохода с помощью собственного бизнеса (44,8%) к вложениям на фондовом рынке (38,6%). Четыре указанных выше способа являются наиболее массовыми, свидетельствуют данные опроса.

Больше всего тех, кто считает, что для достижения высокого уровня жизни и доходов необходимо учиться инвестировать в финансовый рынок и вкладывать деньги в ценные бумаги, среди молодых людей с высшим образованием. 57,9% опрошенных в возрасте 18‒30 лет считают необходимым использовать финансовые инструменты как дополнительный источник дохода. Аналогичного мнения придерживается 47,9% респондентов в возрасте 30‒40 лет и 44% опрошенных в возрасте 40‒50 лет. При этом такую позицию разделяют почти в равной степени и мужчины, и женщины — 40,6% и 36,5% соответственно.

Наибольшее число респондентов, которые считают, что повышение уровня дохода возможно с помощью инвестиционных инструментов, среди людей с высшим и послевузовским образованием — 56,2%. Среди респондентов со средним профессиональным образованием доля таких людей также высока — 46,5%. Среди респондентов с неоконченным высшим образованием доля тех, кто считает фондовый рынок неотъемлемой частью высокого дохода, значительно ниже — 34,4%.

Если говорить о географических различиях, больше всего тех, кто считает, что для повышения уровня жизни надо учиться зарабатывать на финансовых рынках и вкладывать деньги в ценные бумаги, в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Красноярске и Ростове-на-Дону.