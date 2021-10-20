Горно-алтайцы все чаще покупают премиальные смартфоны в кредит

МТС проанализировала предпочтения жителей Республики Алтай при покупке смартфонов в третьем квартале 2021 года. По оценке аналитиков, в июле-сентябре 2021 года горно-алтайцы чаще всего в регионах Сибири брали смартфоны в кредит. Средняя стоимость купленных в кредит девайсов выросла на 57%, а спрос пользователей сместился в премиальный сегмент.

Доля гаджетов, купленных в кредит в Республике Алтай в 2021 году, составляет 42 процента, это самый высокий показатель среди сибирских регионов, а средняя стоимость кредитных устройств в Республике самая невысокая в регионах Сибири — 25 069 рублей. Чаще всего горно-алтайцы оформляли в рассрочку iPhone 11 с памятью 128ГБ, он сменил «кредитный» хит прошлого года Samsung A515 Galaxy 64Gb. На популярность кредитов и рассрочек влияет и популярность соцсетей.

«По данным Big Data МТС, посещаемость Tik Tok, Instagram и YouTube за первые девять месяцев 2021 года в целом по стране выросла на 60% по сравнению с январем-сентябрем 2020 года, — отметил директор филиала МТС в Республике Алтай Леонид Тиунов. — И у нас тоже увеличивается количество блогеров и пользователей, которые активно ведут свои аккаунты, постоянно загружая фото и видео. Для создания качественного контента требуется смартфон с хорошей камерой, поэтому большинство пользователей покупают iPhone. Чтобы не откладывать покупку, потребители выбирают кредиты и рассрочки, помогающие за небольшой ежемесячный платеж получить гаджет»

Самые популярные гаджеты у горно-алтайцев в третьем квартале 2021 года:

Xiaomi Redmi 9A 32ГБ

Apple iPhone 11 (new) 128ГБ

Xiaomi Redmi 9 64ГБ

Samsung A022 Galaxy A02 32ГБ

Apple iPhone 11 (new) 64ГБ