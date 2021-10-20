Арбитраж отказался признать экс-главу новосибирского «Электрона» банкротом по долгам предприятия

Арбитражный суд Москвы отказался признать банкротом экс-гендиректора новосибирского ПСМП «Электрон» Татьяну Молчанову из-за долга в размере более 35 млн рублей.

Заявление с требованием признать бывшего топ-менеджера «Электрона» несостоятельной летом прошлого года подал в суд кредитор предприятия Игорь Котов, право требования долга к которому ранее перешло по договору цессии с банком. Сумма долга превышала 35 млн рублей. Татьяна Молчанова, в том числе, выступала поручителем по кредитам.

В феврале 2020 года Игорь Котов был одним из тех, кто проголосовал за мировое соглашение «Электрона» с кредиторами. В рамках соглашения к нему перешло право собственности на часть зданий и помещений предприятия. На основании этого арбитраж решил, что долговые обязательства перед Игорем Котовым исполнены, признав его заявление с требованием банкротства Татьяны Молчановой необоснованным. Дело было прекращено.

Напомним, признать новосибирский завод «Электрон» банкротом в 2017 году потребовала финансовая корпорация «Открытие». Просроченная кредиторская задолженность «Электрона» на тот момент составила почти 8,35 млн рублей. Зимой прошлого года арбитраж утвердил мировое соглашение с кредиторами, однако еще до этого момента на предприятии произошла смена руководства, сопровождавшаяся корпоративным конфликтом.

Ушедшая с поста гендиректора «Электрона» Татьяна Молчанова обвинила новое руководство завода в «недружественном поглощении», те же, в свою очередь, заявили о предполагаемых злоупотреблениях со стороны бывшего топ-менеджера, обратившись в правоохранительные органы.