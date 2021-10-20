Группа «Сибантрацит» получила награду Mysteel.com «Лучший поставщик угольной продукции в Китай в 2021 году» в категории «Угледобывающие предприятия». Компания второй год подряд является обладателем награды.

В Mysteel.com отметили, что «Сибантрацит» удостоен почетной награды за высокое качество продукции, стабильный рост поставок и четкое исполнение контрактных обязательств, что подтверждает ведущие позиции группы среди поставщиков на китайский рынок.

«Несмотря на волатильность рынка, компания продемонстрировала неизменную стабильность качества, была и остается надежным партнером», — заявил председатель правления компании Shanghai Ganglian E-commerce Co., Ltd. Чжу Цьзюньхун. Его комментарии приводит пресс-служба компании.

Китай стал крупнейшим мировым импортером угля и крупнейшим рынком сбыта для «Сибантрацита». За девять месяцев текущего года компания экспортировала в Китай 6,659 млн т, что на 49% больше, чем за аналогичный период 2020 года.

«Китайский рынок исторически является для нас стратегическим, и мы очень рады, что выбранный нами курс приносит результаты — рост поставок и такие престижные награды. Мне приятно, что труд всей нашей команды был по достоинству оценен. Мы и дальше будем прикладывать все усилия к тому, чтобы развивать китайское направление, демонстрируя лучшие качества поставщика и партнера», — заявил генеральный директор группы «Сибантрацит» Сергей Мельников.

Отметим, что «Сибантрацит» отправляет на экспорт 94% своей продукции. Клиентами группы, по данным пресс-службы, стали 203 компании из 48 стран мира, подавляющая доля экспорта приходится на страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). В будущем экспорт будет расти в первую очередь за счет поставок в этот регион, где спрос на продукцию особенно велик. В прошлом году доля продаж в Китай составила 39% от общего объема поставок «Сибантрацита». За девять месяцев 2021 года общий объем продаж Группы достиг 16,736 млн т, что на 28% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Компания нацелена на дальнейший рост объемов добычи. Программа развития «Сибантрацита» предусматривает рост данного показателя как по итогам текущего года, так и в 2022 году. Это связано с ростом спроса на продукцию компании на мировых рынках, благоприятной ценовой конъюнктурой.

Портал Mysteel.com, принадлежащий ведущей консалтинговой компании Китая Shanghai Ganglian E-commerce Co., Ltd, специализируется на предоставлении услуг по анализу рынка металлургической и горнодобывающей промышленности, является признанным источником наиболее полных и актуальных баз цен на соответствующее сырье, а также информации по рынку и отраслевых прогнозов.