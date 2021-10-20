15 млн рублей задолжала больница в Бердске по госконтрактам

Свыше 14,9 млн рублей задолженности по госконтрактам погасила больница в Бердске после вмешательства прокуратуры, сообщает пресс-служба регионального ведомства.

Прокуратура города Бердска в Новосибирской области выявила нарушения законодательства при заключении и исполнении государственных контрактов в Бердской центральной городской больнице.

Сотрудники ведомства установили, что медучреждение заключило с 49 предпринимателями госконтракты на поставку товаров, в которые вошли, в частности, продукты питания, медикаменты и кислород, однако не исполнило в срок взятые на себя обязательства по их оплате.

«В этой связи прокуратура внесла представление, требования которого признаны обоснованными», — сказано в сообщении.

В результате принятых мер больница погасила образовавшуюся перед предпринимателями просроченную кредиторскую задолженность на сумму свыше 14,9 млн рублей.

Напомним, в середине сентября ООО «Эко-лайн» отсудило у «Экологии-Новосибирск» 153,9 млн руб. в качестве задолженности за выполненную работу.