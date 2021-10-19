Вице-премьер Голикова предложила ввести нерабочие дни в России из-за коронавируса

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова предложила правительству обратиться к Путину с просьбой ввести общероссийские выходные, чтобы предотвратить распространение коронавируса на фоне всплеска заболеваемости инфекцией. Предложение поддержал глава правительства Михаил Мишустин.

Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова выступила с предложением к правительству обратиться к президенту России Владимиру Путину с просьбой ввести в стране нерабочие дни в связи с резким ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией.

Как предложила Голикова на заседании координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом 19 октября, нерабочими следует объявить дни с 30 октября по 7 ноября, а для регионов с наиболее сложной эпидемиологической ситуацией – с 23 октября по 7 ноября.

Предложение по введению в стране нерабочих дней поддержал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. По его словам, это решение непростое, но вынужденное в сложившейся ситуации.

«Число заболевших растёт, и нужно сдержать распространение опасной инфекции», — сказал премьер, напомнив, что предыдущие аналогичные ограничительные меры оказались эффективны (цитата по РИА «Новости»).

Также, согласно инициативе вице-премьера, в российских регионах необходимо ввести систему QR-кодов для допуска в ряд общественных мест и на определённые мероприятия. Список таких мест и мероприятий правительство подготовит позже.

Кроме того, Татьяна Голикова предложила отправить на самоизоляцию неработающих пенсионеров, разрешив им выход на улицу лишь в случае крайней необходимости, а работающих людей старше 60 лет, если они не привиты и не переболели коронавирусом, временно перевести на удалёнку для прохождения вакцинации. Помимо этого, сотрудникам предлагается выделять для вакцинации два выходных дня.

В качестве меры поддержки системы здравоохранения Татьяна Голикова предложила организовать централизованную закупку дорогостоящих препаратов от коронавируса для стационаров страны.

В прошлый раз нерабочие дни в связи с коронавирусом вводились в России 28 марта 2020 года на неделю. Позже они были продлены до конца апреля, а затем до 11 мая.

За последние сутки в России выявили 33 740 новых случаев COVID-19 по всей стране. В Новосибирской области зафиксировано 257 новых случаев заражения, а за неделю заболеваемость в регионе, по данным специалистов, выросла на 25%.

Напомним, с 8 ноября в Новосибирской области начнёт действовать система QR-кодов для посещения массовых мероприятий и общественных мест с посещаемостью более 500 человек. Похожие меры вводятся также в Омской области, Красноярском крае, Хакасии и Туве.