Сибирские регионы возглавили антирейтинг нарушителей в сфере охраны леса

Три сибирских региона вошли в тройку лидеров по числу нарушений в лесохозяйственной сфере. Как отмечают в Рослесинфорге, эти данные будут использованы при оценке работы местных властей.

Государственная лесоучётная организация «Рослесинфорг» оценила лесохозяйственные мероприятия и использование лесов в 24 российских регионах. По итогам этой работы больше всего нарушений было выявлено в Томской области, Республике Тыва и Иркутской области.

Как сообщает пресс-служба Рослесинфорга 19 октября, в Томской области нарушения выявлены на 68% 109 проверенных участков. В Туве нарушения нашли на 52% 58 участков, а в Иркутской области — на половине 547 участков.

Кроме того, высокий процент нарушений был выявлен в Красноярском крае – 36% на 338 проверенных участках и Новосибирской области – 27% на 75 проверенных участках.

«В целом по стране Сибирь имеет самый высокий процент нарушений при проведении лесохозяйственных мероприятий и использования лесов», — отмечают в Рослесинфорге.

Претензии лесников к сибирским регионам коснулись норм лесопользования. Среди них – нарушение технологии ухода за лесными культурами и правил их посадки. Кроме того, субъекты не обеспечивают сохранность растительности, что ведёт к падению плановой динамики лесовосстановления.

Помимо этого, арендаторы оставляют на участках завалы неликвидной древесины, порубочных остатков и промышленного мусора, из-за чего затрудняется рост молодого леса. Специалисты также отмечают отсутствие благоустроенных территорий для отдыха в лесных зонах. Из-за этого в лесах образуются мусорные свалки и повышается вероятность возникновения пожаров из-за костров, разведённых в необустроенных местах.

Как отметили в лесоучётной организации, качество ведения лесного хозяйства учитывается при оценке работы губернаторов и сотрудников лесной сферы регионов – «вплоть до увольнения».

«Повторные нарушения могут стать поводом для оптимизации расходов на содержание аппарата органа государственной власти, уполномоченного в области лесного хозяйства за счёт уменьшения размера субвенций из федерального бюджета», — сообщили в пресс-службе Рослесинфорга.

Напомним, в мае Красноярский край лидировал среди российских регионов по количеству незаконных лесозаготовок. Регион давно известен скандалами и многочисленными махинациями в сфере лесного хозяйства. В частности, из-за этого предполагалось, что прошедшая в мае встреча президента России Владимира Путина с губернатором края Александром Уссом предвещает отставку последнего. Глава региона усидел в своём кресле, однако, как писал «Континент Сибирь», после назначения нового полпреда в СФО Анатолия Серышева он может пользоваться меньшей поддержкой со стороны вышестоящих властей.