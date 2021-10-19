Управление Генпрокуратуры по СФО возглавил бывший зампрокурора Забайкалья

Александр Корнев
 
Миниатюра для: Управление Генпрокуратуры по СФО возглавил бывший зампрокурора Забайкалья
Фото: genproc.gov.ru

Временно исполняющим обязанности начальника управления Генеральной прокуратуры РФ по СФО назначен бывший заместитель прокурора Забайкальского края Баир Доржиев.

С весны 2020 года сибирское управление Генпрокуратуры возглавлял уроженец Омска Павел Данченко. В августе 2021 года СМИ сообщили, что Данченко оставил эту должность и вернулся в Омск, заняв должность первого заместителя прокурора города.

Старший советник юстиции Баир Доржиев – уроженец Бурятии. В органах прокурорского надзора работает с 1996 года. В августе 2008 года приказом Генерального прокурора РФ был назначен заместителем прокурора Забайкальского края. Спустя 9 лет перешел на должность заместителя Восточно-Сибирского транспортного прокурора.

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